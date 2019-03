Champions ed Europa League | la guida completa ai sorteggi

Champions - la maledizione di Buffon in Europa : il Manchester United elimina il Psg : Champions League ancora amara per Gigi Buffon. Il Manchester United si qualifica per i quarti di finale grazie alla clamorosa vittoria per 3-1 in casa del Paris Saint-Germain, nella gara di ritorno degli ottavi di finale. Non è bastato ai parigini il successo per 2-0 nella gara di andata ad Old Traf

Shock Real Madrid - è fuori dalla Champions League : impresa storica dell’Ajax - si interrompe al Bernabeu l’egemonia dei Blancos in Europa [FOTO] : 1/76 AFP/LaPresse ...

Serie A - l’analisi della giornata : VARiante Europa League - la tecnologia evita disastri. Lotta Champions sempre più avvincente e l’Empoli manda un messaggio per la salvezza : In attesa del posticipo tra Roma e Bologna è possibile effettuare un bilancio per la 24^ giornata del campionato di Serie A, un turno che dunque ha lasciato importanti indicazioni per le zone alte di classifica e soprattutto per la Champions League ma anche per la salvezza. Ma partiamo dall’alto. La giornata si è aperta con il netto successo della Juventus nella gara del venerdì contro il Frosinone, partita mai in discussione e ...

Fifa 19 : rilasciate 7 carte MOTM – Uomo partita di Champions League ed Europa League : Il 16 febbraio EA Sports ha rilasciato su FUT 7 card MOTM Man of the Match dedicate ad altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nei match degli ottavi di finale di Champions League e dei sedicesimi di finale di Europa League Ecco i calciatori selezionati: Di Maria Zaniolo Vertonghen Barkley Pedraza Ruben Sobrino Pernica Questa speciale […] L'articolo Fifa 19: rilasciate 7 carte MOTM – Uomo partita di Champions League ed ...

Lo shock di Ancelotti per la retrocessione dalla Champions all’Europa League : “pallone disastroso - campo terribile” : Carletto Ancelotti ha vinto con il suo Napoli sul campo dello Zurigo, un terreno di gioco non all’altezza della situazione a detta del tecnico Carletto Ancelotti è stato abituato nella sua carriera a palcoscenici di primissimo livello. La Champions League è la sua casa e la retrocessione del Napoli in Europa League ha causato qualche problema al tecnico partenopeo. Il livello della competizione è diverso, sotto tutti i punti di ...

Champions League ed Europa League - cosa ne pensano gli italiani? Juventus e Napoli favorite : l’indagine di William Hill : l’indagine di William Hill sulle coppe europee: Juve e Napoli tra le favorite, mentre Roma, Lazio e Inter non convincono. Gli italiani si sono espressi sul futuro delle squadre impegnate in Europa con un occhio al passato e previsioni sui possibili esiti futuri Le fasi finali delle coppe europee si avvicinano e William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, ha interrogato i propri utenti in merito a Champions ...

La Roma incanta l’Europa con il più bel “Made in Italy” del calcio : giallorossi orgoglio dell’Italia in Champions League : Roma Capitale, di nome e di fatto: la squadra giallorossa ha fornito nella notte di Champions League una straordinaria testimonianza di orgoglio italiano con 7 calciatori azzurri in campo titolari più l’ottavo, Santon, entrato all’86°. La squadra capitolina ha regalato un grande spettacolo di calcio trascinata proprio dai più giovani talenti azzurri in campo e guidata da Eusebio Di Francesco, che si conferma il tecnico più ...

Emiliano Sala - minuto di silenzio in Champions ed Europa League : In tutte le partite di Champions League ed Europa League di questa settimana verrà osservato un minuto di silenzio in onore di Emiliano Sala, l'attaccante argentino morto in un incidente aereo mentre ...

Morto Emiliano Sala - un minuto di silenzio in Champions ed Europa League : Si gioca la giornata di Champions League e non sarà un turno come tutti gli altri, il mondo del calcio infatti è sotto shock per la morte di Emiliano Sala. L’Uefa ha deciso di osservare un minuto di raccoglimento in memoria del calciatore. “A nome di tutta l’Uefa vorrei esprimere le mie più sincere condoglianze alla famiglia e ai familiari di Emiliano Sala per la loro perdita – ha detto, come riporta il sito ...

Dramma Emiliano Sala : un minuto di silenzio sui campi di Champions ed Europa League : Dramma Emiliano Sala, l’Uefa ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi di Champions ed Europa League L’Uefa ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi di calcio dove si disputeranno le sfide di Champions ed Europa League per ricordare Emiliano Sala il giocatore argentino morto in un incidente aereo lo scorso 21 gennaio. “A nome di tutti noi dell’Uefa, voglio esprimere le mie più sincere condoglianze ...

Un minuto di silenzio per Emiliano Sala nelle gare di Champions ed Europa League : La UEFA ha annunciato che questa settimana, prima delle gare di UEFA Champions League e UEFA Europa League, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Emiliano Sala. Il giocatore, 28 anni, è ...

Tragedia Sala - minuto di silenzio in Champions ed Europa League : La UEFA ha confermato che sarà osservato un minuto di silenzio in tutte le partite della UEFA Champions League e della UEFA Europa League questa settimana per rendere omaggio alla memoria di Emiliano Sala. Il 28enne è morto dopo che l’aereo in cui viaggiava, insieme al pilota David Ibbotson, si è schiantato nel Canale della […] L'articolo Tragedia Sala, minuto di silenzio in Champions ed Europa League è stato realizzato da Calcio e ...

Champions ed Europa League - tre giorni di fuoco : ecco il programma : programma Champions ED Europa League – Si preannunciano tre giorni di fuoco valido per la Champions League e per l’Europa League, si giocano rispettivamente le partite degli ottavi di finali e dei sedicesimi. Quattro le italiane in campo, la Roma contro il Porto in Champions mentre in Europa League il Napoli contro lo Zurigo, la Lazio contro il Siviglia e l’Inter contro il Rapid Vienna. Questo il programma degli ottavi di ...

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Porto : diretta tv - i numeri di Edin Dzeko in Europa - Champions League - : PROBABILI FORMAZIONI Roma Porto: diretta tv, le notizie alla vigilia su moduli e titolari per l'attesa andata degli ottavi di Champions League all'Olimpico.