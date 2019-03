Al Bano Nei Guai | Finisce Nella Black List! La Risposta del Cantante!

gossipnews.tv

(Di lunedì 11 marzo 2019) AlCarrisi nei, il nome del cantante è finito nel centro del mirino per una vicenda spiacevole alla quale lo stesso Alsi è dichiarato indignato! Ecco cosa è successo!Brutte notizie per AlCarrisi. Ma questa volta il gossip non c’entra, come non centrano le sue vicissitudini con Romina Power e Loredana Lecciso. Ma cosa è successo quindi di così grave da fare infuriare l’ugola d’oro pugliese. Eccovelo rivelato.Qualche ora fa il Ministero della Cultura Ucraino ha pensato bene di inserire il cantante di Cellino San Marcolista degli individui considerati una vera e propria minaccia alla sicurezza nazionale. Va segnalato che questa lista nera è compilata dal ministero della Cultura, su precisa richiesta del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale dell’Ucraina, dei servizi di sicurezza Ucraini e del consiglio della tv e radio nazionali ...

