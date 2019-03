huffingtonpost

(Di domenica 10 marzo 2019) Gli investimentisì edeino? Il dubbio sorge spontaneo dopo l'apertura del Governo Conte alla partecipazione italiana nel progetto di Pechino One Belt One Road, la nuova Via della Seta. Apertura preceduta e seguita da malumori e moniti dei principali alleati occidentali, soprattutto dagli Stati Uniti. Nell'attesa che il Governo assuma una decisione formale in occasione della visita in Italia tra due settimane del presidente cinese Xi Jinping, c'è però un altro grattacapo legato alla provenienza estera di investimenti in attività italiane di primo piano. È l'offerta fatta daiper l'nel cda della Scala di Milano.Possibilità su cui si è detto contrario il governatore della Lombardia, il leghista Attilio Fontanta: "Assolutamente no", ha risposto in una intervista al 'Corriere della Sera' alla domanda ...

GiovannaBarresi : RT @HuffPostItalia: Soldi cinesi sì e quelli sauditi no? Polemiche per il possibile ingresso degli arabi nel Cda della Scala - HuffPostItalia : Soldi cinesi sì e quelli sauditi no? Polemiche per il possibile ingresso degli arabi nel Cda della Scala - Antony05024999 : @Corriere La Scala è un patrimonio italiano non di Milano o del matto che sta in regione: chiedete i soldi a tutti… -