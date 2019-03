Scontro frontale Pesaro | 2 morti 6 feriti

Masterchef Italia : Scontro frontale ai fornelli e creatività nei nuovi appuntamenti del cooking show di Sky : A Masterchef Italia ormai si gioca soprattutto di strategia. Lo scontro è frontale , uno contro uno e, oltre alla passione e alla creatività , ognuno degli aspiranti chef in gara – competitivi e sempre più abili e talentuosi ai fornelli – deve fare i conti con le simpatie e le antipatie reciproche. Anche nel nuovo appuntamento con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy – in onda domani, giovedì 28 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno ...

Padova - Scontro frontale tra due auto : Valentina muore a 29 anni mentre va dal fidanzato : Tragico incidente a Grantorto, in provincia di Padova , dove si sono scontrate frontalmente due auto : una 29enne, Valentina Pigatto, è morta sul colpo mentre andava dal fidanzato a cena, e quattro persone sono rimaste feriste, tra cui due sorelle di 14 e 16 anni , che non sono in pericolo di vita nonostante i politraumi riportati.Continua a leggere

Scontro frontale per il ritorno all’acqua pubblica : Anche sull’acqua pubblica la Lega ha piantato i suoi paletti. Smontando pezzo per pezzo la proposta che per la grillina Federica Daga, prima firmataria della legge in discussione alla Camera, rappresenta «la prima e fondamentale stella del Movimento 5 Stelle». In Parlamento il suo «pdl» da fine ottobre ad oggi è andato avanti spedito come un treno....