Scala | Sala | ' su sauditi Fontana gioca a ' io non c' ero' '

liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019) Milano, 10 mar. (AdnKronos) - Sull'ipotesi di ingresso deinel capitale e nel consiglio di amministrazione del Teatro alladi Milano "noto solo che in più di uno non resiste alla tentazione di partecipare al gioco del 'io non c’ero e se c’ero dormivo'. Oggi si iscrive a questo club il

repubblica : Arabia Saudita nel cda della Scala, Sala attacca Fontana: 'Non sapeva? Gioca a fare il furbo' [news aggiornata alle… - Ale_De_Chirico : L'Arabia Saudita alla Scala, Sala contro Fontana: 'Non sapeva? Fa il furbo' - carducci_maria : Arabia Saudita nel cda della Scala, Sala attacca Fontana: 'Non sapeva? Gioca a fare il furbo' -… -