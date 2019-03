Salvini | Sblocca cantieri a giorni in Cdm

Governo - Salvini rilancia : “Ora Conte porti in cdm lo Sblocca-cantieri e la revisione del Codice degli appalti” : Il dossier Tav per ora è congelato. Sabato, nel giorno del suo 46° compleanno, aveva salutato con soddisfazione l’accordo raggiunto con gli alleati del M5s, suggellato dallo scambio di lettere tra il premier Conte e Telt, ma la verità è che ha dovuto ingoiarlo a forza: i bandi tecnicamente sono partiti, ma resteranno sospesi per mesi. Così ora Matteo Salvini rilancia e chiede pubblicamente che sul tavolo del consiglio dei ministri arrivino ...

Salvini : Conte mi ha assicurato a giorni decreto sblocca-cantieri : Ai ragazzi che hanno oseguito il corso, Salvini ha detto: per fare politica "ci vuole passione ma anche competenza. Se devi dare un tunnel devi sapere come si fa". 10 marzo 2019 Diventa fan di ...

Tav - governo sblocca i bandi con clausola dissolvenza. Salvini : “Nessuna crisi di governo” : Si sblocca la vicenda Tav. A scriverlo "Il Sole24Ore" on line che riferisce di una lettera inviata da Palazzo Chigi alla Telt "per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese". I contenuti della direttiva e dei bandi non sono ancora noti, prosegue "Il Sole24Ore", ma sarà comunque ...

Tav : il governo ha sbloccato i bandi - probabile incontro Salvini-Di Maio : Roma, 9 mar., askanews, - Palazzo Chigi ha inviato alla Telt una lettera che autorizza l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza ...

TAV - Lega e 5 Stelle lontani. Di Maio “Vertice infruttuoso è tosta - ci riproveremo” - Salvini : “Voglio sbloccarla no bloccarla!” : Altre 48 ore di tempo per sbloccare la situazione, il vertice prolungato fino a tarda notte non ha portato ad una risoluzione. Lega e 5 Stelle distanti «Saranno necessari ulteriori incontri non essendoci un accordo finale»: all’indomani del vertice di governo notturno sull’alta velocità Torino-Lione la situazione nell’esecutivo rimane aggrovigliata. Uno stallo prolungato che somiglia … Continue reading TAV, Lega e 5 Stelle lontani. Di Maio ...

Matteo Salvini : "L'Italia ha bisogno di più infrastrutture. Bisogna sbloccare - scavare - aprire" : "Bisogna aprire, costruire, scavare". Per Matteo Salvini l'Italia ha bisogno di infrastrutture. Mentre l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, in assemblea con i parlamentari 5 stelle, ribadisce il suo "No" alla Tav, il ministro dell'Interno alla trasmissione Dritto e Rovescio, su Rete 4, pur non citando la Torino Lione, sottolinea la sua tesi. "Per quello che mi riguarda la Tav si fa", ha continuato Salvini. E se il Movimento 5 stelle dovesse ...

Matteo Salvini : "Eletto per sbloccare" : 12.20 "Non sono stato eletto per bloccare ma per sbloccare":lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, a Potenza, rispondendo ad una domanda sulla trattativa per la Tav. "Ho le idee chiare - ha detto Salvini e spero che si chiuda più presto possibile"."Il Governo regge?", gli chiedono "Assolutamente sì", ha risposto Salvini dopo il vertice di ieri sulla Tav che si è concluso con un nulla di fatto.

Salvini vuole le spiagge italiane sicure - sblocca i fondi per le città costiere : spiagge sicure, Salvini sblocca i fondi contro l’abusivismo e la contraffazione che si registra nelle spiagge italiane Basta abusivismo e stop ai prodotti contraffatti: danneggiano i commercianti onesti, mettono in pericolo la salute dei cittadini e rovinano l’immagine delle località turistiche: questi gli obiettivi che il ministro dell’Interno richiama nella lettera che ha inviato ai cento sindaci … Continue reading ...

Il premier a Salvini e Di Maio : ora sbloccare Tav e cantieri : Ovviamente tutto ciò è musica per il ministro dell'Economia che continua ad avere buone sponde al Quirinale e parte per Parigi avendo dalla sua anche la Lega e un rinfrancato Conte. Nel partito di ...

Conte - Di Maio e Salvini a cena insieme. Vertice per parlare dello “sblocca cantieri” : L’incontro a Palazzo Chigi per discutere del provvedimento che dovrebbe andare domani in consiglio dei ministri e la cui approvazione non appare al momento scontata

Conte - Di Maio e Salvini a cena insieme. Vertice per parlare dello sblocca cantieri : Vertice a cena tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L’incontro serve a fare un punto sull’azione di governo e sui tanti dossier aperti. In particolare sul tavolo ci sarebbe il tema cantieri, a partire dal decreto per sbloccarli, e degli investimenti. Al consiglio dei ministri di domani...