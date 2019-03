Lecce,Grillo contestato:"Hai tradito"

Beppeè stato duramenteda attivisti 5 Stelle davanti al teatro Politeama per il cedimento sul gasdotto Tap e la posizione sull'Ilva di Taranto. Le proteste erano rivolte anche al ministro per il sud Barbara Lezzi. "Contestiamoper averi valori M5S nei quali abbiamo creduto fortemente", ha urlato un attivista. Sono state anche bruciate bandiere del Movimento con slogan come: "Siamo passati dal Vaffanculo day al Vaffanculo".(Di domenica 10 marzo 2019)

