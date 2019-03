In mezz' ora | Giorgetti a In Mezz' ora spegne le chiacchiere grilline | La Tav si

Giancarlo Giorgetti a mezz'ora in più : 'Solo il Parlamento può fermare la Tav' : La Lega è "disponibile a rivedere il progetto, non abbiamo mai parlato di crisi di Governo, siamo una forza politica responsabile. Abbiamo le nostre idee, restiamo convinti che quest'opera, sfrondata ...

Giancarlo Giorgetti a mezz'ora in più : "Solo il Parlamento può fermare la Tav" : "Matteo Salvini non è tornato a cuccia, ha visto accogliere la proposta che ha messo sul tavolo. Tengo a precisare che per fermare definitivamente la Tav serve un passaggio parlamentare, non può né Conte né il Cdm, il Parlamento è sovrano su questo". A dirlo a Mezz'ora in più, su Raitre, è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che commenta l'editoriale di Marco ...

Matteo Renzi a mezz'ora in più : "Sulla Tav solo fuffa - un'incredibile presa in giro" : "È solo fuffa, in Amici Miei si sarebbe definita una supercazzola, un'incredibile presa in giro. Prendono un piccolo parere giuridico per portare avanti il Governo, ma nel frattempo va indietro l'Italia". A dirlo è Matteo Renzi, intervistato a Mezz'ora in più, su Raitre, commentando la strategia del Governo sulla Torino-Lione. "Bisogna dire sì alle infrastrutture" aggiunge il senatore Pd, "il collegamento Torino-Lione ...

Torino - il rapinatore maratoneta assalta due banche in mezz'ora ma finisce in manette : Non è proprio un Arsenio Lupin ma dalla sua ha avuto la velocità e la perseveranza. In 30 minuti netti ha tentato di rapinare due banche a meno di un chilometro di distanza. Il doppio colpo gli ha ...

Ospedaletti : auto prende fuoco sull'Aurelia - intervento dei Vigili del Fuoco e strada chiusa per mezz'ora - Foto - : Un surriscaldamento al radiatore e la macchina prende Fuoco. E' successo nella zona del Byblos sulla statale Aurelia, verso le 20.15. Secondo i primi riscontri sembra che il conducente si sia fermato ...

Vita in diretta - Lilli Gruber censurata in diretta dalla Rai : "All'ora di cena..." - come umiliano Otto e mezzo : "Censura" in Rai contro Lilli Gruber. A La Vita in diretta i conduttori Francesca Fialdini e Tiberio Timperi parlano della gaffe di Lorella Cuccarini a Otto e mezzo, dove lunedì scorso ha sostenuto che in Italia prima del 2018 non si sia votato per le politiche da almeno 10 anni. Leggi anche: La Cuc

Donne nel mezzogiorno - una vita controcorrente : sette su dieci ancora a casa : Nessuna nazione può tenere in panchina le Donne senza retrocedere in serie B. Lo ha dimostrato con i suoi studi il premio Nobel per l'economia Amartya Sen. E se il professore di...

La vita in diretta 'censura' Otto e mezzo. Il talk della Gruber diventa "ring politico dell'ora di cena" : La vita in diretta ribattezza Otto e mezzo. Il talk condOtto da Lilli Gruber diventa “il ring politico televisivo dell’ora di cena”, così definito in un servizio realizzato da Antonella Delprino.Si parla dell’ultimo scontro in ordine di tempo tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi, successivo alla gaffe della showgirl italiana andata in scena negli studi di La7.prosegui la letturaLa vita in diretta 'censura' Otto e mezzo. Il talk della ...

Carnevale di Sitges - sfilate e feste a mezz'ora da Barcellona : Già meta balneare prediletta dagli abitanti della capitale catalana, ogni anno più di 250.000 persone celebrano l'evento con una settimana di spettacoli teatrali e show musicali organizzati nel ...

Sondaggi elettorali - come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo - istituto per istituto - al 04 marzo 2019 : Sondaggi elettorali, come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo, istituto per istituto Ultimi Sondaggi elettorali, i dati elaborati In questi tempi piuttosto convulsi assieme alle prospettive politiche del Paese cambiano molto in fretta anche i consensi dell’elettorato. Proponiamo di dare uno sguardo all’andamento dei Sondaggi per ogni partito nell’ultimo anno e mezzo. In particolare dopo il referendum del dicembre 2016. Appuntamento ...

Trento - anziano vuole andare al ristorante ma finisce in mezzo alle piste da sci. L’incredibile scena sul Col Rodella : Voleva andare in auto al ristorante ma è finito in mezzo alla pista da sci: è accaduto ad un anziano di 91 anni in Trentino. L’uomo si è trovato di colpo in mezzo agli sciatori ma non ha battuto ciglia, diversamente da chi in quel momento stava occupando la pista. Gli sciatori, come riporta il Corriere del Veneto, non riuscivano a credere ai propri occhi quando hanno notato un fuoristrada nero spuntare improvvisamente sulla pista del ...

