Il Sassuolo ferma il Napoli : Il Napoli non riesce a vincere sul campo del Sassuolo chiudendo con un pareggio e vede addirittura avvicinarsi pericolosamente le milanesi in classifica, il vantaggio sul Milan è comunque di sei punti,...

A Sassuolo confermata la legge : fuori Napoli più tifosi (in settemila coi biglietti a 50 e 100 euro) : Pubblico caldo e appassionato Lo diciamo da tempo: i napoletani non sono solo a Napoli. Anzi. fuori Napoli, la squadra avrebbe più spettatori che al San Paolo e con un tifo decisamente più caldo. Si tratta di appassionati, felici di vedere la propria squadra; non di arrabbiati che si sentono in credito, convinti di dover esigere qualcosa: non si sa cosa. La conferma – l’ennesima – arriva dalla trasferta a Reggio Emilia, al ...

Milan-Sassuolo - formazioni ufficiali : Kessié recupera - Gattuso conferma Suso titolare : Sono state appena diramate le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, match valido per la 26esima giornata di Serie A. Il calcio d’inizio della sfida tra rossoneri e neroverdi ci sarà alle ore 18, quando l’arbitro Valeri ordinerà ai 22 giocatori in campo di avviare il gioco. Queste le scelte di Gattuso e De Zerbi: Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; ...

Serie A Sassuolo - si ferma Magnanelli : Sassuolo, MO, - I neroverdi hanno ripreso ad allenarsi, al Ricci, con un allenamento pomeridiano. Brutte notizie per il tecnico Roberto De Zerbi che non ha potuto contare su Francesco Magnanelli : per ...

Serie A - segnate 33 reti : Juve con sicurezza sul Chievo - Inter fermata dal Sassuolo : Se non fosse per Inter-Sassuolo, questa ventesima giornata di Serie A ha regalato grandissimi emozioni e tantissimi gol. 33 reti in totale, una goleada e numerosi match con finali al cardiopalma. Si può parlare ancora di lotta al vertice? È ormai il discorso che ogni appassionato si ripete quasi ogni domenica....Continua a leggere

Inter " Sassuolo 0-0 - De Zerbi ferma Spalletti : Si Interrompe a sette la serie di vittorie di fila in casa dell'Inter. In uno stadio "Meazza" con le porte chiuse, popolato esclusivamente da bambini festanti, i nerazzurri impattano contro il ...

Il Sassuolo si conferma bestia nera e ferma l’Inter a San Siro El Shaarawy doma il Toro : Nella San Siro riempita solo da bambini in festa i nerazzurri non riescono ancora una volta a superare la loro «bestia nera», che nel finale sfiora il colpaccio con Bourabia