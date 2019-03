Guardiola | Juve? Non vado da nessuna parte

Pep Guardiola : “Non andrò alla Juve - ho ancora due anni di contratto col City” : L’allenatore catalano, nel post-partita di Manchester City-Watford, match vinto dai suoi per 3-1 con una tripletta di Sterling, è stato interrogato sul suo futuro e un suo possibile approdo sulla panchina della Juventus. Secca la smentita del tecnico: “Non andrò alla Juventus. Io so bene quanto i Social Media influenzino, anche se non lo capisco tanto. Basta che uno scriva su Twitter che andrò alla Juventus, e subito tutti gli ...

Guardiola : «Non andrò alla Juventus - via dal City solo se mi esonerano» : Il Manchester City ha battuto 3-1 il Watford ed è in testa alla Premier. Nel post-partita hanno chiesto a Guardiola delle voci relative a un suo passaggio alla Juventus. Pep è stato chiarissimo. «Basta che qualcuno scriva su Twitter che andrò alla Juventus e tutti gli vanno dietro. Nessuno che vada alla fonte, che chiami me, il mio agente, il City o la stessa Juventus. Ho altri due anni di contratto al Manchester City e per andare via devono ...

Guardiola sbatte la porta in faccia alla Juventus : “tutto falso!” : Pep Guardiola non intende muoversi dal suo Manchester City a fine stagione, niente Juventus per il tecnico spagnolo che ha chiuso a tale ipotesi Pep Guardiola non andrà alla Juventus. Il tecnico del Manchester City è stato chiaro in tal senso dopo la vittoria odierna contro il Watford. Il tecnico spagnolo, ai microfoni di SkyUk, ha infatti dichiarato: “non capisco perché alcuni giornali dicono che andrò in Italia. Ho altri due anni ...

Calciomercato Juve - sarebbe stato trovato l'accordo con Guardiola per 4 anni : Non si fermano le voci sulla possibile partenza di Massimiliano Allegri al termine della stagione. In questi giorni stanno circolando varie voci sui possibili successori dell'allenatore toscano. Uno di questi è Pep Guardiola, tecnico che ha costruito la sua fama sul concetto di "tiki-taka" (applicato in tutte le squadre in cui ha allenato finora, ovvero Barcellona, Bayern e City). Guardiola sta dominando la Premier League con il Manchester City ...

Guardiola alla Juve - il rumors di Guelpa potrebbe cambiare le carte in tavola : Pep Guardiola è una delle opzioni per la panchina del prossimo futuro. Insieme a lui in corsa, per la guida tecnica dei bianconeri, ci sono anche Zinedine Zidane, Antonio Conte e Didier Dechamps. Tutti nomi altisonanti, dal curriculum importante. Normale per un club come la Juventus, che vuole vincere sempre. La conferma di Massimiliano Allegri, al momento, pare davvero un'opzione molto difficile da mettere in pratica. Il mister livornese pare ...

Juventus - sarebbe stato raggiunto l'accordo con Guardiola per un quadriennale : La versione ufficiale di Massimiliano Allegri, secondo cui il sul suo futuro sulla panchina bianconera si deciderà dopo la partita con l'Atletico di Madrid di Diego Simeone, sarebbe stata parzialmente confermata dal giornalista del quotidiano "Il Giornale" Luigi Guelpa. Guelpa, nel corso della trasmissione 'Un Calcio alla Radio' in onda su Radio CRC, ha parlato dell'allenatore che dovrebbe sedere sulla panchina della Juventus nella prossima ...

Guardiola-Juventus - un sogno concreto : spiragli e salto di qualità : GUARDIOLA JUVENTUS- Come riportato nel corso delle ultime ore, la Juventus starebbe monitorando molto attentamente la situazione legata a Pep Guardiola. L’attuale tecnico del Manchester City rappresenterebbe il sogno nel cassetto di Andrea Agnelli, un sogno complicato, ma forse non impossibile. Chiaramente l’ostacolo resta legato ai costi eccessivi. L’ingaggio del tecnico spagnolo, ora come ora, […] More

Guardiola e la pazza idea Juventus : c'è già chi scommette - perché non è impossibile... : La prima si lega semplicemente a un dato di cronaca: è notizia dell'altro giorno che l'Uefa ha ufficialmente messo sotto inchiesta il club di Mansour per violazione del Financial Fair Play. E in caso ...

Guardiola-Juventus - pista reale e concreta : ecco perchè si può! : GUARDIOLA JUVENTUS- Un sogno irraggiungibile? Forse sì, forse no. La Juve continua a valutare le possibili alternative a Massimiliano Allegri, il quale sembrerebbe esser arrivato ormai al termine della sua esperienza sulla panchina bianconera. Come detto e ripetuto, Zinedine Zidane sembrerebbe esser la prima scelta da parte della società bianconera, ma attenzione alla suggestione Guardiola. […] More

Zidane-Juventus - la verità sul post Allegri : Guardiola resta alla finestra : ZIDANE JUVENTUS – Nelle ultime ore si parla di un testa a testa tra Zidane e Guardiola come successori di Allegri. Purtroppo però la verità è che la scelta è già stata di fatto presa: decide Andrea Agnelli. Presidente che ha intravisto il francese come l’erede perfetto di Allegri, sia per la confidenza con la […] More

Juve - il nuovo sogno è Guardiola. Ecco i cinque motivi per crederci : Il dopo-Allegri è di fatto già scattato in casa Juve . Indizi e sensazioni delineano un futuro disgiunto fra la Signora e il tecnico, ancora prima della gara-chiave contro l'Atletico in Champions, e ...

Calciomercato Juventus - contatto con Guardiola : Arrivano importanti novità per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, il club bianconero si starebbe già muovendo per trovare il successore di Massimiliano Allegri, il cui addio sembra sempre più probabile al termine della stagione. Nei giorni scorsi si è parlato di Zinedine Zidane (allenatore che sarebbe molto gradito al presidente Agnelli, visto il suo passato bianconero), ma la ...

La Juventus avrebbe fatto un sondaggio per arrivare a Guardiola : Questi sono giorni caldi in casa Juventus, visto che l'unico pensiero sembra essere la gara di Champions League contro l'Atletico Madrid. Ma in realtà tiene banco anche un altro argomento: molti media sono concentrati sul futuro della panchina bianconera. Diversi addetti ai lavori danno per certo un addio di Massimiliano Allegri a fine stagione, e dunque si stanno ipotizzando i nomi dei possibili sostituti del tecnico livornese. Il candidato più ...

Juventus - per il dopo Allegri il sogno è Guardiola! Zidane sempre in corsa : La Juventus studia il futuro e lo fa partendo dalla panchina. Ancora incerto il futuro di Massimiliano Allegri. E’ risaputo che allenatore e dirigenza si incontreranno dopo la partita di ritorno contro l’Atletico Madrid per capire il da farsi. La sensazione, però, è che non ci sono più i presupposti per continuare assieme. Forse il ciclo di Allegri sulla panchina bianconera è realmente finito. Motivo questo per il quale Agnelli e ...