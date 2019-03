Una app per la pesca | la stagione parte nel segno dell' hi tech

Xi Jinping in missione a Roma con 70 capi di industria. E Una mappa di 4 Paesi : I pianificatori del Partito-Stato, in questa fase di rallentamento della loro economia, vogliono cambiare modello finanziario e di sostenibilità, anche sociale, della grande espansione geopolitica ...

Tav - Conte trova la scappatoia con Una lettera a Telt : bandi rinviati - sì a inviti per non perdere fondi Ue : Le imprese che vogliono costruire la Tav si facciano avanti, ma sappiano che potremmo cambiare idea È questo in sostanza il castello giuridico costruito con la penna da avvocato del premier Giuseppe ...

Tregua apparente tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla Tav : "NessUna crisi in vista" : Prove di distensione tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla grana Tav. Dopo ore caldissime condite da minacce di "andare fino in fondo" e staccare la spina al governo lanciate dal ministro dell'Intero, ora è lo stesso vicepremier leghista a provare a tendere la mano al suo alleato, con alcune dichiarazioni rilasciate a margine della festa sua festa di compleanno a Milano: "Noi regaliamo agli italiani 5 anni di governo. Non c'è ...

Un gruppo di ragazzi italiani realizza Una mappa per Pokémon GO : Un gruppo di ragazzi italiani appassionati del gioco ha realizzato una mappa in cui è possibile trovare amici e nuovi allenatori nella propria zona, visualizzare il team e il codice amico e aumentare il livello di amicizia, con la possibilità di contattarli attraverso i gruppi Facebook della città che hanno aderito all’iniziativa. L'articolo Un gruppo di ragazzi italiani realizza una mappa per Pokémon GO proviene da TuttoAndroid.

Trame iberiche Una Vita 962 - 966 : Lucia è scioccata nell'apprendere la verità su Telmo : Le Trame iberiche della soap Una Vita relative ai capitoli 962 - 966, vedono protagonisti Samuel e la sua seconda moglie, Lucia e Telmo ma anche Ramon, ancora detenuto in carcere. Nel frattempo, Antonito cerca di fare di tutto per ottenere l'indulto per suo padre. L'arrivo di Samuel con la sua sposa, suscita immediatamente un vespaio di pettegolezzi nel quartiere. Quando i coniugi Alday si presentano a casa di Lucia, quest'ultima, oltre a non ...

Guerra del latte - uomini incappucciati assaltano e danno alle fiamme Una cisterna a Sassari : Un'autocisterna, adibita al trasporto di latte ovino, è stata fermata da uomini armati e incappucciati che, dopo aver fatto scendere l'autista, l'hanno data alla fiamme: è il quarto episodio simile in pochi giorni in Sardegna. L'ultimo caso si è verificato a Torralba, 24 ore dopo l'accordo raggiunto da pastori, industriali caseari, associazioni di categoria, Governo e Regione, che ha fissato il prezzo del latte a 74 centesimi.Continua a leggere

Giappone : Una donna di 116 anni è la persona più anziana al mondo : Cerimonia per Kane Tanaka: il Guinness dei primati ha riconosciuto la donna Giapponese di 116 anni come la persona più anziana al mondo. Nata il 2 gennaio 1903, 4 figli, la donna ha l’abitudine di alzarsi molto preso al mattino e si diverte a studiare matematica. Vive in una casa di cura a Fukuoka, nel sudovest del Paese. Prima di lei il record apparteneva ad un’altra donna Giapponese, Chiyo Miyako, morta a luglio all’età di ...

Uccisa dal marito - il calvario di FortUna : tanti lividi sul corpo e capelli strappati : Non una goccia di sangue in quella casa, ma tanti lividi sul corpo di Fortuna. lividi che aveva provato a giustificare in famiglia spacciandoli per piccoli traumi domestici. Dignità,...

Per Gianluca Vacchi è Una vera e propria specialità nuotare sul corrimano del tappeto mobile della stazione : Il 51enne più giovane d'Italia, dalla risata stentorea e che non lesina gli "enjoy" prima di concludere un video, torna a far parlare di sé e lo fa, come sempre, con un nuovo video sul canale che lo ...

Come viene rappresentata la Chiesa dalla stampa? Bassetti : "L'annuncio è Una forma di carità" : ... per esempio, il rapporto con le feste patronali o con alcune tradizioni cittadine è vissuto in modo più diretto e con molta attenzione e rispetto verso la cronaca di queste feste. Invece, ho la ...

La diagnosi arriva tardi e la bambina muore di Una grave appendicite : È morta di appendicite, che nessuno dei medici aveva riconosciuto. È accaduto a Southampton, città dell'Hampshire, nel Regno Unito, a Elspeth Moore. Che, al momento del decesso, aveva soltanto cinque anni.Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la bambina era arrivata in ospedale con un forte bruciore di stomaco. Pensavano fosse gastroenterite, ma l'appendicite era diventata una grave sepsi per la diagnosi tardiva.La vicendaLa piccola si era ...

UK - per i medici è solo Una gastroenterite : bimba di 5 anni muore per appendicite : E' una brutta storia quella che arriva da Southampton, città dell'Hampshire, in Inghilterra, dove una bimba di soli 5 anni è deceduta a causa di una appendicite. Secondo quanto riporta la stampa locale, i medici avrebbero sbagliato, almeno una volta, la diagnosi sulla bambina. Per gli stessi si trattava solo di una normale gastroenterite, ma con il passare delle ore le condizioni della bimba sono peggiorate, e la stessa è deceduta sotto gli ...

Napoli - San Giorgio : applausi e pianti per i tre accusati di violenza su Una ragazza : In questi giorni nel napoletano, precisamente nella zona di San Giorgio a Cremano, si è consumato un caso di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 24 anni nell'ascensore della circumvesuviana. Gli aggressori sono stati tre e sono stati tutti riconosciuti. Si tratta di Antonio Cozzolino, Alessandro Sbrescia e Raffaele Borrelli. I tre protagonisti della vicenda sono stati trattenuti in commissariato dalle ore 2.00 alle ore 8.30 del mattino. ...

F1 - Mercedes - Wolff rilancia la sfida alla Ferrari : 'C'è Una montagna da scalare - ma sappiamo come farlo' : Secondo quanto dichiarato da Direttore esecutivo del team anglo-inglese, infatti, Mercedes non è diventata pentacampione del mondo per un semplice e puro caso e l'enorme esperienza maturata nelle ...