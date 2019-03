Sardegna | assaltato e dato alle fiamme un camion che trasportava latte

In Sardegna alcuni uomini hanno assaltato un camion cisterna costringendo l’autista a rovesciare tutto il latte che trasportava : Questa mattina a Orune, in provincia di Nuoro, in Sardegna, un gruppo di uomini ha assaltato un camion che trasportava latte, costringendo l’autista a uscire e a rovesciare tutto il contenuto della cisterna sull’asfalto. Secondo quanto scrive Repubblica, gli uomini