laprovinciacr

(Di sabato 9 marzo 2019) CREMONA - Hanno rubatodi, valore 30 euro, all'Ovs all'interno della galleria del centro commerciale CremonaPo, ma sono stati scoperti e bloccati dai carabinieri appena ...

laprovinciacr : Rubano oggetti di bigiotteria, denunciati tre minorenni - salernonotizie : Salerno: furto milionario in un’abitazione, ladri rubano fucili e oggetti di valore - - mimmocrudo : Lega la Lega!! Dal profondo nord leghista: ex assessore al Servizi Sociali!!!...candidata in passato anche a sindac… -