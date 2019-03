Napoli | Ospina | la rivalità con Meret fa bene

Live Napoli-Torino 0-0 Ancelotti rilancia Ospina e Hysaj : Napoli e Torino si affrontano questa sera al San Paolo nel posticipo domenicale della 24a giornata di Serie A. I partenopei, secondi a 52 punti e reduci dall'impegno in Europa League, non stanno...

Napoli - Ospina : 'Non gioco perché altrimenti scatta l'obbligo di riscatto' : Con il rientro di Alex Meret, David Ospina ha perso il posto da portiere titolare del Napoli , "retrocedendo" nelle gerarchie di Ancelotti. Il nazionale colombiano " arrivato in prestito dall'Arsenal ...

Ospina : «Il mio riscatto dopo un numero di partite - deciderà il Napoli» : In Colombia Il portiere colombiano del Napoli David Ospina ha rilasciato un’intervista all’emittente colombiana “Blu Radio”. Il portiere ha confermato che il riscatto sarà automatico dopo un determinato numero di partite giocate. «Sono in prestito oneroso per un anno, una clausola prevede il riscatto automatico dopo un certo numero di partite. Aspetto le decisioni del club». A Zurigo, però, «non ho giocato perché ho avuto un forte ...

Zurigo-Napoli - Ancelotti sceglie Ospina e Diawara : La Gazzetta dello Sport anticipa le probabili scelte di Carlo Ancelotti in vista del match con lo Zurigo di Europa League : 'In porta Ospina sembra in vantaggio su Meret mentre a sinistra Ghoulam dovrebbe farsi ...

Napoli - Ancelotti cambia tra i pali : Ospina titolare in Europa League : Ritorna, David Ospina. Tra i pali ci sarà lui giovedì sera. Il turnover tra i portieri prevede che Alex Meret giochi in campionato e il colombiano in Europa League. Dunque, giovedì sera, a Zurigo, ...

Napoli - Ospina in porta fa miracoli Mertens fuori condizione non incide : Inviato a Milano Considerando l'incredibile batteria di attaccanti che si è vista in campo a San Siro, fa un certo effetto non solo non aver visto neppure un gol ma pure di aver contato davvero sulle ...

Highlights Milan-Napoli 0-0 - VIDEO e sintesi della partita. Ospina miracoloso : Il Milan ferma il Napoli nel terzo anticipo della ventunesima giornata di Serie A sullo 0-0. I partenopei rosicchiano un solo punto alla Juventus e vanno a -8 e devono dire grazie al portiere Ospina, che compie diversi interventi che salvano il risultato. Finale nervoso, espulsi Fabian Ruiz ed Ancelotti tra le fila degli ospiti. GLI Highlights DI Milan-Napoli 0-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

Live Napoli-Sassuolo 0-0 Ospina in porta - riecco Koulibaly : Il Napoli, che ha vinto la Coppa Italia per ben 5 volte nella propria storia, fa il suo esordio stagionale nella competizione quest'oggi al San Paolo contro il Sassuolo, che ha in precedenza...