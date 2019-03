N.Corea forse prepara nuovi lanci razzi

Ladel Nord potrebbere un nuovoo di missili. Lo riporta la CNN citando alcune fonti secondo le quali itivi seguirebbero il fallito vertice fra Donald Trump e il leader nordno Kim Jong Un. Si ha notizia di satelliti che hanno scattato nuove immagini a Sanumdong, un impianto vicino a Pyongyang, che fanno pensare che nella base ci siano movimenti. Le foto sono state scattate il 22 febbraio da DigitalGlobe e riate in esclusiva dal sito web dell'emittente NPR,(Di sabato 9 marzo 2019)

