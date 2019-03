Bergamo | gli ortodossi alla Regione | comprate la chiesetta per noi

A maggio l'affascinante Mille Miglia Quest'anno niente passaggio a Bergamo : Sono 430 equipaggi da cinque continenti. il via da Brescia il 15 maggio, nessuna passaggio nella bergamasca.

Scherma Bergamo - scattano gli Europei per Gazzaniga : ... la quale fino ad oggi può vantare la conquista di due podi individuali, con il Bronzo alla prova Nazionale di Ravenna e l'Argento alla Coppa del Mondo di Heraklion in Grecia, e due podi a squadre ...

A Bergamo la protesta degli edicolanti : 'Chiudiamo - e gli editori ci affamano' : Un presidio a Bergamo, di fronte alla sede dell'editore de L'Eco, Sesaab, per protestare contro 'l'indifferenza' degli editori di fronte alla richiesta di incrementare le percentuali di remunerazione ...

Bergamo - ko interno con Capo d'Orlando Treviglio torna vittoriosa da Roma : Cade nel finale Bergamo dopo aver a lungo comandato la sfida con Capo d' Orlando. I campani hanno realizzato il canestro del sorpasso , 74-73, a 90 secondi dal termine di una sfida vivace e per lunghi ...

Atalanta-Spal - Petagna torna a Bergamo : il Papu Gomez lo accoglie a modo suo. VIDEO : Il Papu Gomez e Andrea Petagna : amici per sempre, nemici mai. E domenica si ritroveranno per la prima volta contro da avversari in Atalanta-Spal: l'argentino è rimasto a Bergamo, il solito numero 10 ...

Bergamo - uccide la moglie a coltellate La cognata è grave in ospedale : La coppia si stava dividendo. Il marito, tunisino, ha aspettato a casa la compagna arrivata con la sorella. L’uomo sarebbe stato già bloccato dai carabinieri

Pedemontana - treno per Orio - Bergamo-Treviglio e Scalo merci : priorità dell'economia bergamasca : "Infrastrutture per lo sviluppo l'occupazione e l'ambiente. Bergamo e l'Italia in Europa". Il tema è chiaro. Per tutte le organizzazioni imprenditoriali: Confindustria Bergamo, Ance Bergamo, Unione ...

Pil : Scaglia (Confindustria Bergamo) - 'sbloccare Tav e cantieri' : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - "Oggi da Bergamo, uno dei motori economici del paese, viene lanciato un segnale importante. Tutte le imprese di ogni settore e dimensione insieme ai lavoratori, dicono forte e chiaro che le grandi opere nazionali sono imprescindibili fattori di sviluppo ed occupazione e

Pallavolo - Serie A : Imoco Volley Conegliano dominante - 3-0 esterno alla Zanetti Bergamo : Pallavolo – 3-0 esterno alla Zanetti Bergamo per l’Imoco Volley Conegliano che conclude un mese di gennaio perfetto L’Imoco Volley Conegliano conclude il suo gennaio perfetto con il 3-0 esterno alla Zanetti Bergamo e torna in vetta alla classifica della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Nell’anticipo del turno infrasettimanale che precede le Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia, le pantere di Daniele ...

Volley femminile - Serie A1 : Conegliano si riprende il primo posto in classifica - le Pantere espugnano Bergamo : Conegliano torna momentaneamente in testa alla classifica della Serie A1 di Volley femminile, le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Bergamo per 3-0 (25-23; 25-17; 27-25) e hanno così riconquistato il primo posto in campionato con un punto di vantaggio su Scandicci che osserva un turno di riposo in occasione della 18^ giornata che si completerà tra domani e giovedì (le venete potranno essere agganciate da Novara che incrocerà il fanalino ...

Basket - sale la febbre per il derby tra Bergamo Basket e Remer Treviglio : Quasi assente l'apporto degli under, in netta controtendenza rispetto alla ben conosciuta politica trevigliese dove i giovani risultano essere i più utilizzati " e con i risultati che sono sotto gli ...

Bergamo - Fratelli d'Italia lancia Andrea Tremaglia candidato sindaco : Tremaglia rappresenta un'idea nuova di città in grado di dare una svolta alla realtà cittadina e alla politica asfittica messa in campo in questi cinque anni dal centrosinistra", aggiunge il senatore ...

Gli Oblivion in scena al Creberg : 'Portiamo a Bergamo la Bibbia riveduta e scorretta' : C'è anche un intento dissacrante? I nostri spettacoli dissacrano i monumenti: troviamo divertente scherzarci su. È stato così per Verdi e Shakespeare nello spettacolo precedente e in questo caso ...

Volley femminile - serie A1. 16ma giornata : Novara a Bergamo per scongiurare la crisi. Conegliano-Monza il big match : Si disputa nel weekend in arrivo il terzo turno in otto giorni, il sedicesimo in assoluto del massimo campionato femminile che regala ogni settimana sorprese ed incertezza ma anche tanto spettacolo agli appassionati. La capolista Igor Gorgonzola Novara, tre sconfitte nelle ultime quattro partite, deve fare i conti con una trasferta tutt’altro che agevole sul capo di una Zanetti Bergamo che ha vinto sette delle ultime nove partite ...