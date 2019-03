Tim Cook ' trolla' Trump e gli utenti Android

Tim Cook diventa "Tim Apple" su Twitter dopo la gaffe di Trump - : L'amministratore del gigante high-tech ha sostituito il proprio cognome con il simbolo della sua azienda sui social. Il cambio arriva dopo che il presidente americano, durante un meeting, ha ...

Ribattezzato Tim Cook in Tim Apple da Donald Trump (video) : ma il CEO ha altro a cui pensare : Tim Apple è in realtà Tim Cook, Ceo Apple succeduto al compianto Steve Jobs. Nonostante la sua carica di presidente degli Stati Uniti Donald Trump non avrebbe potuto certo ribattezzare il massimo responsabile dell'azienda di Cupertino, eppure l'avvenimento è realtà e documentato anche da un video presente alla fine di questo articolo. Decisamente esilarante è stata appunto la scena che si è consumata qualche ora fa in occasione dell meeting ...

Per Trump - Tim Cook è semplicemente “Tim Apple” : Donald Trump e Tim Cook al meeting dell’American Workforce Policy Advisory Board (foto: Getty Images) Durante un incontro alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiamato Tim Cook di Apple “Tim Apple”, in presenza del diretto interessato, che l’ha presa con filosofia. “Hai fatto molti investimenti nel nostro Paese e noi te ne siamo molto grati, Tim Apple”, ha recitato con convinzione il magnate durante un ...

La gaffe di Donald Trump con Tim Cook : “Apprezziamo molto - Tim…”. E il fondatore di Apple si imbarazza : “Apprezziamo molto, Tim…”. In conferenza stampa alla Casa Bianca, dove si era riunito il board di consiglieri per le politiche sul lavoro di cui il fondatore di Apple, Tim Cook, fa parte, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confuso il suo cognome. La gaffe ha creato imbarazzo in Cook e nella figlia di Trump, Ivanka, nonché grande ilarità sui social. Video Twitter L'articolo La gaffe di Donald Trump con Tim Cook: ...

«Caro Tim Cook» le mail al CEO di Apple ispirano l'azienda - : Molti messaggi sono fonte di ispirazione per vari team, in particolare quelli di Salute e Apple Watch Tante persone da tutto il mondo scrivono mail all'amministratore delegato di Apple, Tim Cook. ...

Zuckerberg - Bezos - Tim Cook ieri e oggi : com'erano da giovani i Ceo della tecnologia : Si parte dal 55enne Jeff Bezos, fondatore di Amazon e uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 118 miliardi di euro. Jeff Bezos - giovane

Tim Cook terrà un discorso alla cerimonia di laurea dell'Università di Stanford - : La passione, gli interessi e la creatività che le nostre istituzioni hanno in comune hanno contribuito a rivoluzionare la tecnologia e a trasformare il mondo. Non vedo l'ora di raggiungere i ...

Tim Cook invitato in Canada per parlare di «Fake News» - : Anche se Mark Zuckerberg non crede di essere responsabile nei confronti del Parlamento del Regno Unito, lo è rispetto ai miliardi di utenti di Facebook in tutto il mondo. Si tratta di problemi che le ...

Usa - Tim Cook con Ivanka Trump nel comitato sull'automazione del lavoro : Il board rientra nell'iniziativa dell'amministrazione Trump per colmare il gap dei lavoratori altamente qualificati richiesti da un'economia sempre più moderna e tecnologicamente avanzata, e per ...

Tim Cook consulente di Trump sulle strategie per il lavoro negli USA - : A gennaio dello scorso anno, Apple ha annunciato un 'contributo diretto' all'economia Usa per 350 miliardi di dollari in cinque anni . L'azienda di Cupertino ha promesso la creazione di 20.000 nuovi ...

Tim Cook promette che Apple indagherà su Absher - l'app che spia le donne saudite - : Ricordiamo che poche ore fa il mondo della politica USA ha fatto la sua prima mossa, chiedendo sia ad Apple che a Google la rimozione immediata dell'app, le cui funzioni che ledono i diritti umani ...

Tim Cook ha ringraziato Angela Ahrendts in una mail inviata ai dipendenti - : 'Questa transizione', prosegue Cook, 'ci offre la possibilità di rafforzare i negozi al dettaglio e i nostri store online, i migliori del mondo, e portare avanti valori come la mission di arricchire ...

Qualcuno morirà in Criminal Minds 15? AJ Cook parla dell’ulTima stagione della serie con un nemico “bastardo” : Criminal Minds 15 sarà l'ultima stagione dello storico procedural di CBS, rinnovato dall'emittente per un capitolo finale più breve dei precedenti ma ritenuto necessario per dare una degna conclusione alla lunga saga tv dei profiler della BAU. Poche, finora, le anticipazioni sulla trama della stagione finale che debutterà nell'autunno 2019, anche se si sa che ci sarà un nemico efferato a cui dare la caccia. Ma i membri della squadra usciranno ...