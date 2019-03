Tav | tensione tra Salvini e Di Maio Francia | ' Aperti a discussione'

Tav - tensione nel Governo : non c'è accordo Lega-5Stelle : Oggi c'è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l'analisi costi-benefici. Domani sera alle 8,30, riunione con i tecnici a oltranza, una scelta potrebbe arrivare entro venerdì", , 8 marzo, ...

La tensione sulla Tav in Eurovisione. La possibile pubblicazione dei bandi manda in tilt il governo e gli M5s : Parigi-Roma e dintorni. La tensione sulla Tav va in scena in Eurovisione. Dalla Francia il ministro ai Trasporti Elisabeth Borne, che avrebbe già dovuto incontrare il suo omologo italiano Danilo Toninelli, lancia la stoccata che dà l'idea di ciò che sta succedendo: "Si fa fatica - dice - a comprendere la posizione del governo italiano sulla Tav. Il Movimento 5 Stelle è contrario alle grandi opere, la Lega è ...

Tav ad alta tensione : ... ha detto in un'intervista all'Adnkronos Il parlamentare piemontese ha fatto della battaglia contro l'alta velocità Torino-Lione una delle stelle polari della sua azione politica e non le manda a ...

Tav e Autonomia - resta alta la tensione all'interno della maggioranza : I timori per l'economia che rallenta - A destabilizzare la maggioranza anche i timori per l'economia che rallenta. A una settimana dal giudizio di Fitch sul rischio di elezioni anticipate e all'...

Tav ad alta tensione. E Conte prende tempo : temporeggiare, prendere ogni minuto possibile in più per trovare una sintesi tra posizioni sempre più lontane. Nel governo la partita Tav è in stallo assoluto e un altro rinvio sembra l'unica ...

Autonomie e Tav - alta tensione nel governo. Airola : 'Con il sì lascio M5S e tengo il simbolo' : Pesa una 'incertezza politica', afferma Moody's, che 'crea significativi rischi al ribasso per l'economia'. 'Una manovra correttiva è assolutamente esclusa: cambierà l'Ue, non i conti italiani', ...

Autonomie e Tav - è alta tensione. Airola : «Con il sì lascio M5S e tengo il simbolo» : Una cena non basta. Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini rinnovano davanti a un vassoio di frappe il patto di governo. Ma non sciolgono i nodi, non cancellano l'immagine di una...

Tav - alta tensione Lega-M5S. Airola : «Con il sì lascio il Movimento e tengo il simbolo» : alta tensione M5s-Lega sulla Tav e l'Autonomia di Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. Salvini chiede di decidere in fretta, mentre il premier Conte prende tempo e il professor Ponti fa sapere che...

Tav - pressing della Ue : 'Chiarire il caso dei costi'. Tensione Lega-5Stelle : ... per giungere a formulare una complessiva decisione politica che non sarà condizionata da posizioni preconcette, ma sarà interamente mirata a realizzare l'interesse generale'. Ma intanto, sul fonte ...

Ipertensione : ecco cosa bisogna eliminare dalla propria Tavola e come si può sostituire : L’Ipertensione è una patologia sempre più frequente e diffusa, anche in Italia, nonostante la dieta Mediterranea sia una delle migliori da un punto di vista nutritivo. come spiega il dott. Vincenzo Liguori, nutrizionista e biologo, “Viviamo nell’era dell’opulenza e del cibo spazzatura. Le malattie più frequenti, oggi, sono molto diverse da quelle del passato. Oggi è tutto ‘troppo’: troppo grasso, troppo ...