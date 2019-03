Samp | c’è l’offerta del gruppo Vialli | risposta in 10 giorni

Lite Quagliarella-Cragno - l’attaccante della Samp ironico sui social : “c’era una volta un portiere…” : Il capitano della Sampdoria ha chiuso la questione Cragno con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram Una sfida nella sfida, vinta dalla Sampdoria e dal suo capitano Fabio Quagliarella. Il gol del giocatore blucerchiato ha permesso alla formazione di Giampaolo di piegare la resistenza del Cagliari, tenuto in piedi da un super Cragno. Tano Pecoraro/LaPresse Il portiere rossoblù si è lamentato nel post gara per l’esultanza di ...

Inter-Sampdoria - Giampaolo infuriato : “il gol di Nainggolan? C’era un fallo clamoroso su Ekdal” : L’allenatore doriano ha parlato dopo il ko subito contro l’Inter a San Siro, esprimendo la propria rabbia per un episodio dubbio Schiuma rabbia Marco Giampaolo dopo la sconfitta subita dalla Sampdoria a San Siro, il gol di Nainggolan valso il 2-1 per l’Inter non va giù all’allenatore doriano, apparso alquanto nervoso nel post gara. Spada/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attenzione del manager ...

Napoli-Samp - Ancelotti conferma Allan - Insigne - Maksimovic. C’è Hamsik : In porta Meret Carlo Ancelotti concede una seconda chance ai calciatori che hanno deluso contro il Milan in Coppa Italia. E contro la Sampdoria in campionato, schiera dal primo minuto Maksikovic, Allan e Insigne. Ritorno in campo per Hamsik. Davanti, Milik. In porta Meret. Questa la formazione: Napoli (4-4-2): Meret, Hysaj, Maksimovic, Albiol, Mario Rui; Callejon, Hamsik, Allan, Zielinski, Milik, Insigne A disposizione: Ospina, Karnezis, ...

Sampdoria-Milan diretta live 0-0 - nei rossoneri c’è Paquetà : Sampdoria-Milan diretta live – Dopo il successo netto della Lazio contro il Novara continua il programma di giornata valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, l’obiettivo è quello di staccare il pass per i quarti di finale. Nel secondo match in campo Sampdoria e Milan, partita che preannuncia grande spettacolo ed emozioni, in particolar modo la squadra di Giampaolo sta attraversando un ottimo momento, gioca bene e sta ...

Sampdoria - Gabbiadini dice si e c’è l’accordo con il Southampton : Sampdoria Gabbiadini – Le voci di un ritorno di fiamma stanno per diventare realtà. Manolo Gabbiadini infatti sta per far ritorno nella sua Sampdoria. L’opportunità in questione è rappresentata come noto da Gabbiadini, che il Southampton ha messo sul mercato. La Samp si è fiondata sull’ ex Napoli, che consentirebbe di alzare il livello dell’attacco, aumentando anche […] L'articolo Sampdoria, Gabbiadini dice si e ...

Sampdoria scatenata - c’è l’offerta per Gabbiadini : i dettagli economici dell’affare : Manolo Gabbiadini piace eccome a Giampaolo, tanto che la Sampdoria ha presentato al Southampton una prima offerta per il centravanti La Sampdoria è passata in testa nella corsa a Manolo Gabbiadini. Già nella giornata di ieri vi avevamo annunciato il sorpasso doriano su Fiorentina e Milan, ed oggi arrivano conferme importanti in merito alla trattativa. Secondo i colleghi inglesi del ‘Daily Mail’, la Sampdoria avrebbe sottoposto al ...

Allo Stadium c’è Juventus-Samp (2-2) : L’ultima giornata del girone d’andata (e del 2018) si apre con l’anticipo dell’Allianz Stadium. I blucerchiati hanno vinto le ultime tre gare, rilanciandosi per un posto in Europa

