Roma-Ranieri è ufficiale

Roma - il ritorno di Claudio Ranieri : una scelta di cuore : Si ritorna per amore o per riconoscenza, si ritorna sempre nei posti in cui si è stati bene o dove si ha la sensazione di aver lasciato qualcosa di incompiuto. Potrebbero essere questi i motivi che hanno spinto Claudio Ranieri ad accettare la proposta della squadra della sua città e del suo cuore: la Roma. Un ritorno per l'appunto, dato che il tecnico Romano si era già seduto sulla panchina giallorossa nelle stagioni tra il 2009 e il 2011, ...

Roma - Claudio Ranieri nuovo allenatore : 17.12 Ora è ufficiale: Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2019. Ranieri, già sulla panchina giallorossa tra il 2009 e il 2011, prende il posto di Eusebio Di Francesco esonerato ieri, dopo l'eliminazione dalla Champions League. "Sono felice di essere tornato a casa. Quando la Roma ti chiama è impossibile dirle di no" ha dichiarato Ranieri.E il presidente James Pallotta: ...

Quando Ranieri diceva : 'La Roma vende da anni i suoi pezzi migliori' : Intanto stanno facendo dicutere alcune dichiarazioni dell'ex tecnico del Leicester, rilasciate a settembre a Radio Anch'Io-Lo Sport : ' Di Francesco è uno dei migliori giovani tecnici che abbiamo in ...

Ranieri torna alla Roma : nella prima esperienza giallorossa vinse oltre metà delle partite : Dopo l'eliminazione dalla UEFA Champions League, la Roma ha deciso di cambiare allenatore. Esonerato Di Francesco, la squadra capitolina, che si trova al quinto posto in classifica in Serie A dopo Juventus, Napoli, Milan e Inter, ha deciso di puntare su Claudio Ranieri, reduce da una brutta esperienza in Premier League con il Fulham. Quello di Ranieri è un ritorno sulla panchina giallorossa. In molti, infatti, ricorderanno la sua esperienza ...