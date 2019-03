Prandelli | “Dobbiamo tornare a fare gol | a partire da domani”

calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) Alla vigilia della partita tra Parma e Genoa, ecco le parole del tecnico rossoblu, Cesare. Il mister, in conferenza con due calciatrici del Genoa Femminile under 17, Giada Abate e Arianna Giupponi, inizia parlando della festa delle donne: “Ogni giorno dovrebbe essere 8 marzo. Le donne sono il traino della vita. Penso alle mamme e alla loro importanza a tutti i livelli della società. Sono molto felice di avere oggi qui di fianco a me due rappresentanti del Genoa femminile under 17”. Si sofferma poi sulla partita di domani alle 18: “Domani a Parma ci sarà da soffrire. Mi piacerebbe vedere il Genoa capace di ribaltare le situazioni e di tenere palla. D’Aversa è stato straordinario nell’organizzare la sua squadra che proverà a metterci in difficoltà anche sul palleggio. Dopo due partite finite 0-0 posso dire che dobbiamo continuare a insistere ...

