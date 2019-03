Nuove rivelazioni sul documento Ue scoperto dal Tgla7 : il prof. Ponti spiega : 'Non ne sapevo nulla' : Ha scatenato una bufera la notizia, che vi abbiamo mostrato ieri sera in esclusiva durante il tg, dell'esistenza di uno studio della Commissione europea - non ancora divulgato - sull'impatto socio ...

Giulia Sarti - le Nuove rivelazioni : così avrebbe speso i soldi dei rimborsi M5s - : Nella nuova puntata delle Iene l'ex compagno della deputata, Andrea Tibusche Bogdan, ha detto di sapere come sarebbero stati spesi i soldi che non erano finiti nel fondo del microcredito

Manchester City ancora nel mirino Uefa : Nuove rivelazioni scottanti : nuove rivelazioni della rivista tedesca Der Spiegel inguaierebbero ancora il Manchester City. Da un lato il club sarebbe nel mirino della Football Association per aver raggirato le regole nell'affare ...

Uomini e Donne news - Giulia : Nuove rivelazioni su Lorenzo e Claudia : news Uomini e Donne, Giulia Cavaglià dopo il trono: le nuove parole su Lorenzo e Claudia Il giorno della scelta, Giulia non ha preso assolutamente bene la decisione finale di Lorenzo. La nuova tronista di Uomini e Donne lo ha accusato di essere interessato solo al business e di aver fatto la scelta più semplice, […] L'articolo Uomini e Donne news, Giulia: nuove rivelazioni su Lorenzo e Claudia proviene da Gossip e Tv.

Trono Over : Gianni Sperti fa Nuove rivelazioni su Gian Battista e Claire : Gianni Sperti torna ad attaccare Gian Battista e Claire del Trono Over Giorni fa è arrivata una segnalazione alla redazione del dating show su Gian Battista e Claire che ha creato polemiche. Quale segnalazione? Un telespettatore anonimo ha ripreso di nascosto con un cellulare i due in un bar a mettersi d’accordo su cosa dire e fare nelle prossime puntate. Il video è stato poi girato alla redazione del Trono Over. Tuttavia i due hanno ...

Striscia la notizia contro Claudio Baglioni/ Sanremo 2019 - conflitto d'interesse e clausola : Nuove rivelazioni : Festival di Sanremo 2019, nuovo capitolo dello scontro tra Striscia e il direttore artistico Baglioni: 'conflitto d'interesse confermato e legittimato'.

Sanremo 2019 - i primi rumors : Claudio Baglioni avrebbe “spaccato” una porta. Nuove rivelazioni in arrivo da Striscia : avrebbe sbattuto con violenza una porta tanto da spaccarla. Chi? Claudio Baglioni. Stando a quanto riportato da TvBlog, il dirottatore artistico è molto nervoso e così anche il suo staff. Il motivo sarebbero le polemiche che stanno travolgendo il Festival: sembra che Striscia la Notizia abbia altre rivelazioni da fare proprio durante la settimana sanremese. E sempre secondo alcuni rumors sia Baglioni che il suo entourage (Ferdinando Salzano ...

Trono Over anticipazioni : Noel fa Nuove rivelazioni su Armando : Noel Formica del Trono Over di Uomini e Donne ancora contro Armando Noel e Armando, per i pochi che non lo sapessero, hanno avuto una relazione. Tuttavia le cose per i due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne non sono andate bene, tanto da arrivare a comunicare in studio di aver deciso di lasciarsi. Una separazione tutt’altro che indolore viste anche le accuse formulate dal cavaliere nei confronti della dama. Finita qua? Nemmeno ...