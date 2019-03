Morte cerebrale per donna in coma dopo anestesia

ilfogliettone

(Di venerdì 8 marzo 2019) Si sono "progressivamente aggravate" le condizioni di A. M., la paziente 39enne ricoverata nell'ospedale di Monza da martedì pomeriggio in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto subitol'per un intervento di chirurgia estetica. "La paziente presenta da stamattina i criteri clinici di", ha scritto l'ospedale di Monza nel bollettino medico. "I famigliari - è stato spiegato - hanno espresso volontà di donare gli organi".L'ospedale ha aggiunto che "le terapie neuroprotettive effettuate, in particolare l'ipotermia terapeutica, non sono state sufficienti a frenare l'evoluzione del dannoiniziato al momento dell'arresto cardiocircolatorio. Gli accertamenti atti a definire l'entità del dannopost-anossico effettuati in questi giorni (Tac, angioTAC, Risonanza Magnetica e neurofisiologia) convergono nel descrivere l'evoluzione di un quadro ...

