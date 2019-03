ilfogliettone

(Di venerdì 8 marzo 2019) Leilaziendale, viaggiano insieme e aiutano l'ambiente evitando di immettere nell'atmosfera 160.000 kg di CO2, in un anno. Lo dicono i dati diffusi in occasione della festa della donna da Jojob, servizio che permette alle aziende di diffondere e incentivare tra i dipendenti l'uso dei trasporti condivisi e basso impatto ambientale. Cristina Costanzo, Coo e General Manager di Jojob."In occasione della Giornata Internazionale della Donna vogliamo dare un riconoscimento simbolico a tutte quelle lavoratrici cheogni giorno la mobilità sostenibile", commenta Cristina Costanzo, COO e General Manager di Jojob. "Esserelavoratrici nel 2019 non è facile e le giornate si dividono freneticamente tra casa, famiglia, sport e ufficio ma viaggiare in compagnia per raggiungere la sede significa anche ricavare del tempo per conversare e condividere il ...

ilfogliettone : RT @ilfogliettone: Le donne scelgono il carpooling: meno inquinamento, più socialità - - egazette1 : L’#8Marzo #green - Le donne scelgono il #carpooling aziendale e risparmiano 260.000 euro - ilfogliettone : Le donne scelgono il carpooling: meno inquinamento, più socialità - -