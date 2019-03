In 10 anni più che triplicate le aziende che vendono online

8 Marzo : sempre più donne medico - tra 35 e 39 anni “doppiati” i colleghi : Cresce fra le donne il fascino del camice bianco. Secondo gli ultimi dati 2019, elaborati negli ultimi giorni dal Ced-Fnomceo (Federazione degli Ordini dei medici) e forniti all’AdnKronos Salute, sono 163.336 le donne medico in Italia, contro 210.713 maschi (sono il 56% del totale degli iscritti all’Albo è di 374.049 operatori). Ma la grande crescita dell’onda rosa si registra fra i medici più giovani: se tra i 50 e i 54 anni ...

L’Aquila : “I luoghi vengono ristrutturati - ma non hanno più una vita” : a 10 anni dal terremoto gli architetti si riuniscono per fare il punto : Due giorni a L’Aquila a dieci anni dal terremoto, questa è l’iniziativa dell’Ordine e dalla Fondazione architetti Firenze, per una visita alla città e ai suoi cantieri ancora aperti. L’itinerario organizzato con il supporto della Fondazione architetti Chieti-Pescara e in collaborazione con Pro Viaggi Architettura è in programma per venerdì 29 e sabato 30 marzo. Grazie alla stretta collaborazione tra la rete delle ...

Fertilità : vitrificare prima dei 35 anni aumenta del 40% la percentuale di riuscita rispetto ad un’età più avanzata : La preservazione della Fertilità ha significato un gran passo in avanti per la medicina della riproduzione. In questo modo, pazienti con diagnosi di cancro che devono sottoporsi ad un trattamento di chemioterapia o radioterapia che potrebbe danneggiare la propria Fertilità, o quelle donne che sentono ancora lontano il tic tac del proprio orologio biologico e non vogliono rinunciare ad essere madri in futuro con i propri gameti, possono fare ...

Barbie compie 60 anni segreti e curiosità della bambola più venduta al mondo : Si stima che siano state vendute nel mondo oltre un miliardo di Barbie, un record difficilmente raggiungibile per una bambola che il 9 marzo de 1959 si affacciava per la prima volta sui banconi dei negozi di giocattoli. compie 60 anni la fashion doll il cui vero nome è Barbara Millicent Roberts commercializzata dalla Mattel e vero mito di fashion ed eleganza capace di intercettare i gusti di più generazioni ed evolversi fino ai giorni ...

Giovanni Ferrero - il "signor Nutella" - è il più ricco d'Italia secondo Forbes. Berlusconi fuori dalla top 100 mondiale : La rivista Forbes ha stilato la sua tradizionale classifica degli uomini più ricchi del mondo. In Italia si riconferma al primo posto Giovanni Ferrero, presidente esecutivo dell'omonima azienda dolciaria che distribuisce in tutto il mondo la famosissima Nutella.Il patrimonio dell'imprenditore piemontese si attesta attorno ai 22,4 miliardi di dollari: una cifra che lo rende primo in Italia e 39esimo posto nella classifica "World's ...

Terremoto del 26 Dicembre 2018 a Catania : è stato “l’evento più energetico verificatosi sull’Etna negli ultimi 70 anni” : Il 26 Dicembre 2018, alle ore 03:19 italiane si è verificato un Terremoto di magnitudo Mw 4.9 localizzato sul fianco orientale dell’Etna ad una profondità inferiore di 1 km. Questo evento, si spiega sul blog INGVterremoti, “è il principale tra quelli localizzati nel corso dell’intensa attività sismica etnea iniziata il 23 Dicembre 2018 e caratterizzata da una settantina di eventi con magnitudo M>2.5, concomitante all’attività eruttiva. ...

Forbes - Giovanni Ferrero è l'uomo più ricco d'Italia - Sky TG24 - : Amministratore delegato dell'industria dolciaria che porta il suo nome, è il secondogenito di Maria Franca Fissolo e dell'industriale Michele Ferrero. Il suo patrimonio netto è di circa 22,4 miliardi ...

Forbes : Kylie Jenner - 21 anni - è la più giovane miliardaria di sempre : ... in progress, degli eventi che quest'anno non puoi proprio perdere Formazione, ricerca e incontri: qui trovi gli appuntamenti di economia digitale scelti e spiegati uno ad uno dalla redazione di ...

CONI - Giovanni Malagò : “Pensare di più ai nuovi sport olimpici. Skate - surf e arrampicata sportiva interessano ai giovani” : Il presidente del CONI Giovanni Malagò, come riporta l’ANSA, a margine dell’inaugurazione della sede del CONI provinciale di Massa Carrara ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulle nuove discipline olimpiche e sul seguito che queste hanno da parte delle nuove generazioni. Il numero uno dello sport italiano ha dichiarato: “Non pensate soltanto agli sport tradizionali o più conosciuti: pallacanestro, tennis, ...

Forbes : il più ricco d’Italia è Giovanni Ferrero - Jeff Bezos resta primo al mondo : Giovanni Ferrero è il più ricco d'Italia. A incoronarlo è Forbes nella classifica annuale dei miliardari mondiali. L’imprenditore italiano si piazza al trentanovesimo posto nella classifica dei “Paperoni” del pianeta. Il più ricco al mondo è il patron di Amazon Jeff Bezos con 131 miliardi di dollari, secondo Bill Gates.Continua a leggere

Kylie Jenner - 21 anni - è la più giovane miliardaria al mondo : Sette motivi (beauty) del successo di Kylie JennerSette motivi (beauty) del successo di Kylie JennerSette motivi del successo (beauty) di Kylie JennerSette motivi del successo (beauty) di Kylie JennerSette motivi del successo (beauty) di Kylie JennerSette motivi del successo (beauty) di Kylie JennerSette motivi del successo (beauty) di Kylie JennerSette motivi del successo (beauty) di Kylie JennerSette motivi del successo (beauty) di Kylie ...

Forbes : Bezos resta il più ricco al mondo - Giovanni Ferrero primo tra gli italiani : Forbes: Bezos resta il più ricco al mondo, Giovanni Ferrero primo tra gli italiani 16:12 Jeff Bezos si conferma la persona più ricca al mondo per il secondo anno di fila davanti a Bill Gates . Nella classifica 2019 " World's Billionaires ", pubblicata da Forbes, l'amministratore delegato e fondatore di Amazon svetta con un patrimonio ...

Lucio Battisti avrebbe compiuto 76 anni - dal dito medio mostrato nell’ultimo filmato all’importanza di Anima Latina : Calmierare la canzone italiana con le creazioni di Mogol incanalate da uno dei nomi più funzionali alla canzone italiana è d'obbligo, oggi, se ricordiamo che Lucio Battisti avrebbe compiuto 76 anni. La sua zazzera e la sua voce hanno dato un senso ai trent'anni più produttivi della musica leggera, e chiunque ha accompagnato i momenti più intensi della propria esistenza con brani come Mi ritorni in mente, Non è Francesca, La canzone del sole ...

Germania - aumento dei salari dell’8% in tre anni per 1 milione di dipendenti pubblici : almeno 240 euro in più al mese : Circa 1 milione di lavoratori dei servizi pubblici di 15 Länder tedeschi ha spuntato un aumento delle retribuzioni dell’8% in 33 mesi. A prevederlo è l’intesa raggiunta tra governo e sindacati durante il fine settimana, dopo una settimana di scioperi e manifestazioni in tutto il Paese. Gli aumenti scattano con effetto retroattivo dal primo gennaio. Quest’anno verrà garantito un +3,2%, nel 2020 si aggiungerà un ulteriore +3,2% e nel 2021 è ...