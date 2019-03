Il Consiglio di Stato | niente più segreti sui cibi importati

Berlusconi indagato per corruzione in sentenze del Consiglio di Stato. Ghedini : certi dell'archiviazione : è indagato nella maxinchiesta della Procura di Roma su una serie di sentenze pilotate al Consiglio di Stato. in atti giudiziari il reato contestato dai magistrati di piazzale Clodio nel filone che fa ...

Berlusconi indagato per corruzione in atti giudiziari nell’inchiesta a Roma sulle sentenze pilotate del Consiglio di Stato : Silvio Berlusconi è indagato per corruzione in atti giudiziari nell’ambito dell’indagine della procura di Roma su alcune sentenze pilotate del Consiglio di Stato. L'articolo Berlusconi indagato per corruzione in atti giudiziari nell’inchiesta a Roma sulle sentenze pilotate del Consiglio di Stato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Arrestato il direttore del Consiglio ricerca in Agricoltura : Il direttore generale del Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, Crea, Ida Marandola è stata arrestata dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine della ...

Roma - Consiglio di Stato dà ragione alla Fondazione Santa Lucia : "Il fabbisogno di posti letto neuroriabilitazione va ricalcolato" : L'azione legale davanti ai giudici amministrativi è stata promossa dalla Fondazione Santa Lucia che si era vista ridurre dalla Regione Lazio i posti letto, anche in virtù del decreto del ministero ...

Il Consiglio di Stato ha deciso nuovamente che gli insegnanti diplomati non potranno essere inseriti nelle graduatorie che permettono l’assunzione : L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha emesso due sentenze nelle quali viene ribadito che gli insegnanti in possesso di un diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 saranno esclusi dalle graduatorie a Esaurimento (GaE), cioè le graduatorie a cui sono iscritti i docenti in

Diplomati magistrali - il Consiglio di Stato conferma : “Devono restare fuori dalle graduatorie per l’assunzione” : I Diplomati magistrali restano fuori dalle graduatorie per l’abilitazione a insegnare. In maniera definitiva. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con due sentenze gemelle nelle quali vengono ribaditi i principi già enunciati nel 2017 e poi sospesi dalla sesta sezione che aveva chiesto una “rimeditazione” pronunciandosi su un altro ricorso ancora pendente. Ora l’adunanza plenaria ha confermato che il possesso del solo diploma ...