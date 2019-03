Droga | Consulta | sproporzionata pena minima di 8 anni per i reati non lievi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) La Corte costituzionale ha stabilito che ladi ottoprevista per inonin materia di stupefacenti è. Troppa la differenza con il massimo stabilito per idi lieve entità (quattro): un’anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), oltre che con il principio della funzione rieducativa della(articolo 27). Questo recita la sentenza n.40 depositata oggi (relatrice Marta Cartabia) che ha dichiarato illegittimo l’articolo 73, primo comma, del Testo unico sulladel 1990. Una decisione che arriva pochi giorni dopo la presentazione da parte di Matteo Salvini del disegno di legge leghista che prevede l’aumento delle pene fino a 6per la casistica di lieve entità.La dichiarazione di incostituzionalità arriva dopo che la Corte, con la ...

