Biathlon | Mondiali 2019 | la sprint più importante dell’anno per Lisa Vittozzi e Dorothea

Biathlon - Mondiali 2019 : tutte le italiane in gara oggi (venerdì 8 febbraio). Programma - orario e tv : Da oggi, venerdì 8 marzo, alle ore 16.15, con la 7.5 km sprint femminile iniziano le gare individuali ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara oggi per l’Italia quattro atlete: Dorothea Wierer col 18, Nicole Gontier col 19, Lisa Vittozzi col 24 e Federica Sanfilippo col 75. Di seguito il Programma completo della sprint femminile dei Mondiali ...

Biathlon - Mondiali 2019 : pagelle staffetta mista. Italia di bronzo : Vittozzi perfetta - Hofer highlander - Wierer grintosa : L’Italia ha incominciato alla grande i Mondiali 2019 di Biathlon conquistando una fantastica medaglia di bronzo nella staffetta mista, gli azzurri sono stati perfetti nella gara che ha aperto la rassegna iridata a Oestersund e sono riusciti così a salire sul terzo gradino del podio. La Norvegia ha vinto la prova che si è svolta sotto la neve nella località svedese battendo la Germania e appunto l’Italia che ribadisce un’ottima ...

Biathlon - Sprint femminile Mondiali 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Venerdì 8 marzo andrà in scena la Sprint femminile ai Mondiali 2019 di Biathlon, a Oestersund (Svezia) si assegnano le prime medaglie individuali dopo quelle assegnate ieri nella staffetta mista. L’Italia vuole essere grande protagonista in questa gara e si affida alle prime due in classifica di Coppa del Mondo: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che, dopo il bronzo raccolto nella prova mista, sperano di salire nuovamente sul podio sfruttando ...

Biathlon - Mondiali 2019 : il medagliere. Subito in testa la Norvegia - Italia terza nella staffetta mista : La lunga attesa è terminata: il Biathlon è tornato con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, in programma dal 7 al 17 marzo. Si inizia proprio giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 ...

Biathlon - Mondiali 2019 : l’Italia parte fortissimo - è bronzo nella staffetta mista! : Medaglia doveva essere e medaglia è stata: l’Italia di Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch conquista il bronzo nella staffetta mista dei Mondiali di Biathlon iniziati oggi ad Oestersund, in Svezia: azzurri sempre virtualmente sul podio, vittoria per la Norvegia davanti alla Germania. Prima frazione da incorniciare per Lisa Vittozzi, perfetta al tiro e velocissima nel rilascio dei colpi (al di sotto dei 20″ ...