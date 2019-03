Auto | giù le immatricolazioni a febbraio 2019 | soffrono Noleggio e Fiat

Altamura - colpi di pistola contro un garage : proiettili raggiungo l'Auto del consigliere Colonna : Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte all'indirizzo di un garage ad Altamura. I proiettili hanno raggiunto la vettura dell'avvocato e consigliere comunale di maggioranza ...

BORSA MILANO chiude in ribasso - giù le banche - cala Auto - denaro su utility : "Si tratta del classico 'sell on news', ma è evidente lo stato di difficoltà dell'economia", osserva un broker. ** L'indice FTSE Mib cede lo 0,74%, l'AllShare lo 0,78%. Scambi poco sotto i 3 miliardi ...

Zingaretti e il piano "Autonomia giusta" : «È tutto da rifare. Roma va preservata» : Entro venerdì i nove presidenti di Regione del Pd si vedranno per dare vita a una iniziativa comune sul tema dell'Autonomia regionale. Zingaretti vuole lanciare un modello opposto a quello...

Judgement : il nuovo gioco degli Autori di Yakuza è in arrivo a giugno in occidente : Come riporta Cogconnected.com, Sega ha rivelato che il suo thriller Judgement arriverà in Europa e Nord America quest'estate.I giocatori che preordinano una copia fisica riceveranno una copertina reversibile che riproduce la copertina giapponese del gioco, così come un adesivo di Ryu ga Gotoku Studio, il team di Yakuza. Oltre all'accesso anticipato al gioco, chi preordina l'edizione digitale riceverà un tema "statico" con il protagonista ...

Thailandia : il dramma di Ilaria e Giuliano - morti in vacanza travolti da un'Autocisterna : Ilaria Rizzo, psicologa brindisina di 37 anni e Giuliano De Santis, imprenditore 41enne di Lecce sognavano da tempo di concedersi una vacanza in Thailandia e, finalmente, qualche settimana fa, erano riusciti a partire. Un destino beffardo e crudele, però, ha deciso di spezzare le loro giovani vite proprio nel "paese del sorriso". Giovedì, mentre erano a bordo di un motorino, sono morti, schiacciati da un'autocisterna che li ha travolti senza ...

Travolti in moto da un'Autocisterna : il dramma di Ilaria e Giuliano - morti in vacanza : La tragedia è avvenuta a Chumphon, in Thailandia, sotto gli occhi degli amici. Per i due italiani, entrambi pugliesi, non...

Ilaria e Giuliano morti travolti da un’Autocisterna in Thailandia : le immagini della tragedia : Ilaria Rizzo, 37 anni, e il suo fidanzato Giuliano De Santis, 41 anni, sono stati travolti da un'autocisterna mentre percorrevano due giorni fa una strada della Thailandia, dov'erano in vacanza. Le terribili immagini della tragedia.Continua a leggere

Vendite di Auto ancora giù E con l'ecotassa andrà peggio : ... presidente di Unrae, costruttori esteri,, chiede un confronto urgente con il governo 'allo scopo di delineare una strategia concreta per conseguire soluzioni utili all'economia del settore ...

Lo Statuto - questo sconosciuto Istituite le borse di studio Giuseppe La Loggia per tesi sull'Autonomia : ... rendiamo omaggio nel 25° dalla scomparsa con un'iniziativa che guarda ai giovani per un futuro che veda una Sicilia forte che ponga fine all'attuale economia a due velocità della quale non gode ...

Mercato Auto giù. "No all'ecotassa" : Sia il viceministro all'Economia Dario Galli che il sottosegretario all'Ambiente Vannia Gava parlano infatti di 'misura punitiva e non efficace' e quindi 'da rivedere'. 'Ha prodotto incertezza' ...

Ecotassa 2019 dal 1° marzo : le mosse giuste per acquistare l’Auto : Il meccanismo ecobonus-Ecotassa scatta venerdì 1° marzo ed è stato tarato per minimizzare l'impatto del nuovo tributo sull'acquisto di auto: la soglia di emissioni di CO2 oltre la quale si paga, 160 grammi/chilometro, è tale da lasciare fuori anche molti suv diesel medio-grandi. ...

Rimborsopoli - Giulia Sarti si Autosospende - Di Maio : 'Decisione doverosa' : Da poche ore un'altra sconfitta pesante ha scosso il Movimento cinque stelle: si tratta dell'autosospensione della parlamentare grillina Giulia Sarti, già conosciuta per essere stata coinvolta lo scorso anno nello scandalo di Rimborsopoli. Proprio un anno fa, infatti, in piena campagna elettorale, alcuni inviati de Le Iene, il programma televisivo di intrattenimento ideato da Davide Parenti, avevano scoperto e svergognato diversi parlamentari ...