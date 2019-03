8 Marzo,Papa Francesco: la pace è donna

"Laè colei che fa bello il mondo, che lo custodisce e mantiene in vita. Vi porta la grazia che fa nuove le cose, l'abbraccio che include, il coraggio di donarsi. La. Nasce e rinasce dalla tenerezza delle madri. Perciò il sogno dellasi realizza guardando alla". Lo ha detto ila una delegazione dell'merican Jewish Committee, esprimendo poi anche "grande preoccupazione" per il "clima di cattiveria e di rabbia in vari paesi" e per la "recrudescenza barbara di attacchi antisemiti".(Di venerdì 8 marzo 2019)

