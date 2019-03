Spazio | e-Geos guiderà due progetti cruciali per gestione emergenze

Calamità naturali : e-GEOS (TeleSpazio/ASI) gestirà due progetti cruciali per la gestione di emergenze e crisi : e-GEOS, società costituita da Telespazio (80%) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (20%), ha firmato due contratti, rispettivamente con il Joint Research Centre della Commissione Europea e con l’European Union Satellite Centre, del valore complessivo di circa 37 milioni di euro, per fornire mappe satellitari per la gestione delle emergenze e per la sicurezza. Il primo contratto, denominato “Copernicus Emergency Management Service (EMS)-Rapid ...