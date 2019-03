Reddito di cittadinanza | niente caos e file | buon bilancio al debutto

Reddito di cittadinanza - l'ex brigatista che umilia Di Maio : in coda pure lui per il sussidio : In coda per ottenere il Reddito di cittadinanza già al primo giorno c'era un po' di tutto, dagli stranieri di lungo periodo a italiani ufficialmente nullatenenti attirati dalla possibilità di spillare un nuovo sussidio allo Stato. E poi a Torino c'era anche lui, Rosario La Paglia, ex brigatista oggi

Domanda Reddito di cittadinanza : il modello si compone di sette sezioni : Da mercoledì 6 marzo è attivo, sul sito dedicato al reddito di cittadinanza, il modello di Domanda per farne richiesta. Il reddito di cittadinanza costituisce un sostegno economico a integrazione dei redditi familiari ed è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale. Il sussidio non può essere richiesto da tutti i disoccupati, ma solo da chi si trova in specifiche condizioni di reddito e patrimonio familiare. La richiesta di ...

Reddito di cittadinanza - bando per organizzare la selezione dei navigator : previsti 60mila candidati : Laurea magistrale e voto alto. Per i candidati al ruolo di navigator, in assenza dell’accordo con le Regioni, manca ancora il bando per il reclutamento ma è arrivato quello per scegliere la società che dovrebbe selezionarli e cominciano a chiarirsi i requisiti per partecipare alla prova di selezione. Nel capitolato tecnico si legge che la prova selettiva per arruolare le persone che dovrebbero guidare i beneficiari del Reddito di cittadinanza ...

Reddito di cittadinanza : nelle liste dei Caf di Ostia ci sono anche gli Spada : Da ieri, mercoledì 6 marzo, è possibile presentare richiesta per ottenere il tanto atteso Reddito di cittadinanza, misura contro l'esclusione sociale e la povertà fortemente voluta dal Movimento 5 stelle. E, a sole 24 ore dal suo avvio, è già scoppiata una polemica. Pare, infatti, che tra i richiedenti il sussidio vi siano alcuni membri del clan Spada. Il quotidiano Il Messaggero, oggi, infatti, ha diffuso la notizia che nelle liste del Caf di ...

Reddito di cittadinanza - arriva il bando per i navigator : cosa prevede la prova di selezione : Anpal Servizi ha pubblicato il bando per individuare il soggetto che si occuperà di predisporre la prova di selezione scritta per i navigator, gli assistenti dei beneficiari del Reddito di cittadinanza. Il test sarà a risposta multipla e potrà prevedere, al massimo, 10 quesiti su 10 differenti materie. Ecco quali sono e come funzionerà la prova scritta.Continua a leggere

Ex brigatista in coda per il Reddito di cittadinanza : "Ma mai voterei M5S. L’unica stella in cui ho creduto era a 5 punte" : "Davanti a me erano un centinaio. Ho visto molta gente anche più abbietta di me, che non sapeva dove sbattere la testa. Ammetto che mi ha fatto impressione, mi sono quasi spaventato". Rosario La Paglia era in coda a un Caf per compilare i documenti utili a richiedere il reddito di cittadinanza. Il 63enne, disoccupato dal 2017, in passato è stato affiliato alle Brigate Rosse e condannato per terrorismo. Ha pagato il suo conto con la ...

A Padova un uomo ha chiesto il Reddito di cittadinanza per l'ex moglie : "Così non devo mantenerla più" : Si è presentato al Caf per avere informazioni sul reddito di cittadinanza e ha chiesto se poteva obbligare la moglie a presentare domanda per non doverle più versare l'assegno di mantenimento. È successo a Padova nel primo giorno utile per chiedere l'accesso al reddito di cittadinanza. A riferirlo gli stessi impiegati del Caf.In provincia di Padova la situazione è rimasta sotto controllo per tutta la giornata, senza ...

Renzi : 'I 5 stelle esplosi - ne rivendico il merito. Reddito di cittadinanza è diseducativo e tiene in vita il voto di scambio' : Lei sa che in questo sono un esperto: ci ho messo tre anni a saturare la presenza politica. Il film è lo stesso. I cicli politici sono sempre più veloci. Non a caso Salvini ha smesso di mettersi le ...

