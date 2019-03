«Preoccupati per la Brexit»? La Germania a caccia di infermieri | polacchi | a Londra

Primarie Pd - Zingaretti : “Preoccupati per irregolarità nel voto in Sicilia”. Domenica 7mila seggi aperti in tutta Italia : “Sono preoccupato per quanto sta avvenendo in Sicilia in particolare a Palermo ed Enna, circa le Primarie di Domenica. Decine di seggi cancellati, composizione degli stessi non concordata con le mozioni“. È quanto denuncia il rappresentante della mozione Zingaretti in Commissione Nazionale per il Congresso, Marco Miccoli, in vista del voto per scegliere il nuovo segretario del Partito Democratico. “Così viene meno la ...

Pd Roma : Preoccupati per astensione 5S su mozione centro ‘Lucha y Siesta’ : Roma – “L’astensione del M5S alla mozione presentata da Stefano Fassina sul centro ‘Lucha y Siesta’ oggi in Assemblea Capitolina ci preoccupa. Dopo quanto accaduto alla Casa Internazionale delle Donne, oggi ci troviamo in una situazione molto simile: i luoghi e i presidi che tutelano le donne sono punti di riferimento sociali e culturali per tutta Roma, non possono apparire sempre come un problema. Siamo ...

Alessandro Casillo - paura per il Serale di Amici : fan Preoccupati per l’eliminazione : Serale Amici 18, Alessandro Casillo tra gli ammessi? Alessandro Casillo arriverà al Serale di Amici 18? Qualche professore stravede per lui, qualcun altro non lo ritiene ancora maturo per iniziare quel nuovo percorso del talent show che potrebbe portarlo alla vittoria finale. Anche se, quest’anno più che mai, non si può parlare di vincitore annunciato. […] L'articolo Alessandro Casillo, paura per il Serale di Amici: fan preoccupati ...

Decreto sicurezza - il commissario per i diritti umani della Ue : " Siamo Preoccupati" : Lettera al premier Conte per sollecitare il rispetto del diritto all'accoglienza. Primi trasferimenti al Cara di Mineo. Il sindaco a Salvini: "Non potete lasciarci qua le macerie"

Pil - Georgieva : non Preoccupati per Italia e Ue ma rischi aumentati : Bruxelles, 5 feb., askanews, - 'In realtà non siamo immensamente preoccupati in questo momento per le prospettive di crescita in Europa, ma siamo preoccupati per i rischi che sono saliti: il nostro ...

Pil : Albanese (Sicindustria) - Preoccupatissimi per recessione e Governo gioca a gatto e volpe (2) : (AdnKronos) - Parlando poi della recessione tecnica, certificata dall'Istat, Alessandro Albanese spiega: "Ieri ho sentito dire al vicepremier Di Maio e ad altri componenti del Governo che 'paghiamo gi errori del passato'. Ma questo Governo continua a farli questi errori, e se a dicembre abbiamo avut

Pil : Confartigianato Veneto - Preoccupati per recessione - segnali di pericolo da tempo : Venezia, 31 gen. (AdnKronos) - "recessione tecnica? Sarebbe sciocco non dire che siamo preoccupati. Ma non sono gli aggiustamenti dello zero virgola di oggi a suonare il campanello d'allarme. Da tempo segnaliamo, come organizzazione, il pericolo di una elevata volatilità dei mercati esteri. I segnal

F1 - Caos Liberty Media : organizzatori Preoccupati per la gestione degli eventi promossa dalla società statunitense : Qui il comunicato stampa della FOPA: 'Non è nell'interesse a lungo termine dello sport che i fan perdano l'accesso gratuito ai contenuti e alle trasmissioni. C'è poca chiarezza sulle nuove iniziative ...

Fuorionda di Conte a Merkel : "M5s Preoccupati perché al 27% e Salvini al 35%" : ... dal labiale , secondo quanto ricostruito dalla trasmissione condotta da Corrado Formigli, Conte sembra spiegare alla leader tedesca la situazione politica in Italia. E le racconta delle elezioni ...

