“Il governo si inventa ogni sorta d’impedimento per stoppare i cantieri” Parla Bonaccini

Tennis - ATP Finals Torino. Parla Appendino : “Il governo va avanti con la candidatura” : Non è ancora detta l’ultima parola. Sembrava tutto finito, invece una nuova porta si è riaperta. Oggi infatti il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha Parlato per quanto riguarda le ATP Finals di Tennis che dal 2021 al 2025 si sarebbero dovute disputare nel capoluogo piemontese. Queste le parole come riportate dall’ANSA: “C’è l’interesse del Governo ad andare avanti. Ringrazio il Ministro Di Maio. Siamo positivi sul ...

Maltempo - Zaia : “Il governo stanzia 755 milioni per il Veneto in un triennio” : Il presidente del Veneto, Luca Zaia, rende noto che oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha informato che il Governo ha stanziato 755.912.355,61 euro per il triennio 2019-2021 per il Maltempo dello scorso fine ottobre. Zaia, nella sua qualita’ di Commissario Delegato, ha ricevuto comunicazione che, per i primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato ...

Uccide la figlia di 2 anni a martellate : “Il governo mi ha obbligato a farlo” : Il 26enne ha ucciso la piccola nella casa di famiglia gettandola poi nell'armadio. Dopo l'arresto in tanti hanno rivelato che il 26enne era cambiato molto dopo l'incidente in cui aveva perso la vita la moglie e lui era rimasto ferito seriamente. Per tutti aveva evidenti segni di malessere psichico.Continua a leggere

Salvini fa scudo ai 5 Stelle : “Il governo non cambia. Vedremo se Luigi regge” : Il centrodestra non è l’orizzonte di Matteo Salvini. La vittoria del suo candidato in Sardegna, Christian Solinas, non avrà alcun effetto sull’alleanza gialloverde. Il governo va avanti «perchè io ho una sola parola, non cambio idea ogni 5 mesi». L’impegno di governo vale 5 anni. «Poi Vedremo se e quanto regge Luigi Di Maio - confida il leader legh...

Giuseppe Conte : “Il governo andrà avanti anche dopo le Europee - non ci sarà manovra correttiva. E nemmeno una patrimoniale” : Niente elezioni anticipate all’orizzonte e nessuna patrimoniale. E ancora, lo stato dell’economia e le valutazioni delle agenzie di rating. Ostenta sicurezza il premier Giuseppe Conte, che in un colloquio con Massimo Franco per Il Corriere della Sera ribadisce l’intenzione di restare a Palazzo Chigi per “l’intera legislatura”. Non preoccupano le imminenti scadenze elettorali, Europee in primis, così come la ...

Antitrust : “Il viceministro allo Sviluppo Dario Galli ha cariche in società incompatibili con incarico di governo” : Il viceministro allo Sviluppo economico Dario Galli (Lega) ricopre incarichi in società private incompatibili con la carica di governo. E’ quanto afferma l’Antitrust nella delibera con cui chiude il procedimento aperto nei confronti dell’esponente di governo leghista. La situazione di incompatibilità non si verifica invece per la carica di sindaco del comune di Tradate, poiché in sede di chiusura del procedimento istruttorio l’Autorità ha ...

Agenzia europea per i medicinali : Moavero conferma - “Il governo ha presentato ricorso su Amsterdam” : Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Enzo Moavero Milanesi conferma che il governo, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea contro il Regolamento UE 2018/1718 che stabilisce la nuova sede dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) nella città di Amsterdam. L’impugnazione del Regolamento Ue si ricollega, in logica sequenza, al ricorso presentato ...

Ncc - gli autonoleggiatori si organizzano in un comitato : “Il governo ascolti anche noi - non solamente la lobby dei tassisti” : “Vogliamo un incontro al ministero dei Trasporti, per sospendere l’entrata in vigore del decreto semplificazioni”. La richiesta viene dal comparto degli Ncc, riunitisi nel comitato Air (autonoleggiatori italiani riuniti), sulle barricate contro la nuova normativa introdotta dal governo. Dopo le accese proteste degli scorsi mesi, gli autonoleggiatori si organizzano per parlare a una voce. “Chiediamo una nuova disciplina ...

Venezuela - Moavero in Aula : “Il governo italiano chiede al più presto nuove elezioni presidenziali democratiche” : “Il governo italiano chiede al più presto nuove elezioni presidenziali democratiche in Venezuela“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in una comunicazione alla Camera sulla crisi nel paese. “La situazione in Venezuela è oggetto di una notevole attenzione internazionale e lo si vede anche nelle contrapposte risoluzioni presentate nel quadro dell’Onu – ha detto il ministro alla Camera -. Secondo il ...

Terremoto Catania : “Il governo Musumeci sostiene la ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma” : “Il Governo Musumeci intende sostenere fattivamente, attingendo alle risorse regionali, la ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma di Santo Stefano, ma occorre definire al meglio le competenze istituzionali e ridurre i lacci e lacciuoli della burocrazia che nascono su paralizzanti presunzioni di colpevolezza“: lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture della Sicilia, Marco Falcone, in occasione di un incontro ...

Roma - al via la manifestazione unitaria dei sindacati : “Il governo torni indietro ed esca dalla realtà virtuale” : Crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco: i sindacati chiedono al governo di aprire un confronto di merito e cambiare la politica economica, ascoltando i lavoratori. E per la prima dal 2013 tornano in piazza in maniera unitaria, a Roma. La manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil era stata inizialmente programmata in piazza del Popolo – e poi spostata alla luce di una partecipazione più ampia di quella in un primo momento prevista- ...

Autoconsumo e comunità energetiche : “Il governo recepisca subito la direttiva europea” : Le associazioni Anev, Greenpeace, ITALIA SOLARE, Legambiente, Kyoto Club e WWF, hanno inviato una lettera al ministro dello Sviluppo economico Luigi di Maio per chiedere “l’immediato recepimento delle norme in materia di Autoconsumo e comunità energetiche della direttiva 2001/2018/UE sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, e nello specifico degli articoli 21 e 22.” A differenza di altri Paesi europei in Italia, si spiega in una nota, ...

Economia circolare e biometano : “Il governo intervenga per liberare le potenzialità del più grande giacimento di energia verde italiana” : Piero Gattoni, Presidente del CIB – Consorzio Italiano Biogas, è intervenuto stamane a Roma all’incontro “La corsa ad ostacoli dell’Economia circolare in Italia”, organizzato da Legambiente, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, e ha dichiarato: “Progettare un cambio di paradigma dei processi produttivi verso un modello di Economia circolare è un’occasione per rimettere la natura e ...