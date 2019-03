Gli algoritmi riconoscono peggio i volti con pelle scura

Amazon - lo sciopero dei fattorini : "No aGli algoritmi non siamo robot" : «siamo persone, non robottini». Eppure il famigerato algoritmo è tassativo: una consegna ogni tre minuti, indipendentemente da traffico, bisogni fisiologici, multe e quant'altro. Racconta Mario, 21 ...

Mons. PaGlia : «Un patto tra etica e tecnologia - oppure robot e algoritmi ci comanderanno» : Abbiamo riscontrato grande attenzione, su questi temi, da esponenti di diverse fedi religiose: il mondo cristiano, l'ebraismo, l'islam, l'induismo, dalla ricerca accademica. Occorre una nuova ...

Gli algoritmi in Europa sono poco conosciuti e temuti - ma non dagli italiani : Viviamo ormai in un mondo di algoritmi. Pubblicità personalizzate sui social network, inviti a colloqui di lavoro specifici, valutazione della nostra capacità creditizia, ammissione alle università ...

Quali sentimenti evocano le canzoni che sentiremo a Sanremo? Rispondono Gli algoritmi : La 69esima edizione del Festival di Sanremo vede un parterre di partecipanti molto composito. Ci sono veterani dell’Ariston come Patty Pravo e Nino D’Angelo accompagnati da nuove leve come Briga e Livio Cori. C’è, in altre parole, uno spaccato rappresentativo di quella che è la musica popolare italiana in questo momento che, piaccia o non piaccia, parte dal canto melodico de Il Volo e arrivando alla trap di Achille Lauro passando per le sonorità ...

Medicina di precisione e intelligenza artificiale : così Gli algoritmi aiuteranno medico e paziente : ... evento scientifico europeo organizzato da Cecconi insieme al Politecnico di Milano, Esicm e il Mit di Boston, 300 iscritti da tutto il mondo. 'Avere degli algoritmi che ci consentano, ad esempio, di ...

Italiani come noi - spiati daGli algoritmi? “Come una schedatura - meGlio stare attenti”. “Bisogna accettare il sistema” : “Ogni nostra azione in rete è tracciata, ormai c’è poco da fare”, dicono alcuni. “Con le opportune precauzioni si può preservare la nostra privacy“, replicano altri. “L’importante è che i nostri dati non vengano usati per fini illeciti”, aggiungono altri ancora. Il potere di profilazione degli algoritmi ormai è noto alla gran parte dei frequentatori di motori di ricerca e social network. Ne ...

Alexandria Ocasio-Cortez ha ragione : Gli algoritmi sono razzisti : Alexandria Ocasio-Cortez in un evento al Queens, New York. (foto: DON EMMERT/AFP/Getty Images) L’hanno presa in giro, ma ha detto ciò che tutti gli esperti di intelligenza artificiale affermano da anni. Una firma di punta del foglio conservatore The Daily Wire, per esempio, ha scritto: “Alexandria Ocasio-Cortez afferma che gli algoritmi, che si basano sulla matematica, sono razzisti”. Come dire: ma di che cosa sta parlando? Non si è trattato di ...

Nel giornalismo del futuro le persone contano più deGli algoritmi : Jeremy Caplan è stato a lungo giornalista a Time Magazine, dove si occupava di tecnologia e di economia. Oggi è direttore del "Centro per il giornalismo d'impresa" della scuola di giornalismo alla ...

Arriva Canopy. Il mago deGli algoritmi di Spotify ora vuole cambiare il web - in nome della privacy : Un'assistente personale di nuova generazione. Una volta istallata, l'app consiglierà musica, libri, eventi, film, articoli ma anche luoghi, scenari, suoni. "Raccoglierà le informazioni per noi, ma non ne comunicherà all'esterno rispettando la privacy", spiega Brian Whitman in...

Arriva Canopy : il mago deGli algoritmi di Spotify ora vuole cambiare il web : E' una sorta di assistente personale con una nuova filosofia alle spalle. Una volta istallata, l'app consiglierà musica, libri, eventi, film, articoli ma anche luoghi, scenari, suoni e un domani persone. "Raccoglierà le informazioni per noi, ma non ne comunicherà all'esterno...

