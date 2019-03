Eataly dal banco alla tavola dopo Torino arriva a Bari

Il caso dell'hamburgeria di Eataly raccontato dall'inzio : Porta il nome di Eataly ma il colosso fondato da Oscar Farinetti non c'entra: l'Hamburgeria di Settimo Torinese, cui i carabinieri hanno apposto i sigilli la mattina del 13 febbraio, è gestita da una ...

Il caso dell'hamburgeria di Eataly raccontato dall'inzio : Porta il nome di Eataly ma il colosso fondato da Oscar Farinetti non c'entra: l'Hamburgeria di Settimo Torinese, cui i carabinieri hanno apposto i sigilli la mattina del 13 febbraio, è gestita da una società a parte che fa capo a un imprenditore di nome Giuseppe Soldano. A determinare la chiusura dell'esercizio commerciale è il suo coinvolgimento in una vicenda che vede accusate complessivamente 31 persone per i reati di riciclaggio, ...