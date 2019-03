Corrado Formigli mostra in tv le carceri in Libia | Immagini sconvolgenti Una

huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) Guardate quelle, ascoltate quelle testimonianze. Sono un contributo straordinario alla ricerca della verità. Una verità scomoda, angosciante, che chiama in causa l'Europa, l'Italia, indifferenti se non complici. L'inchiesta di Piazza Pulita sui gironi infernali dei lager libici (in onda nella puntata di stasera), rappresenta un documento di straordinaria efficacia perché per la prima volta escono da quelleprecluse a qualsiasi controllo internazionale,che danno conto di una condizione disumana.e testimonianze di vittime e aguzzini, racconti di persone sopravvissute a quella barbarie e racconti dieri che esibiscono le loro prede e spiegano le modalità di tortura preferite. Viaggio nell'orrore libico. HuffPost ne parla conSul piano giornalistico, qual è il tratto peculiare dell'inchiesta di ...

