Allarme nella notte | va a fuoco una pizzeria Colpa di un mozzicone o dei grembiuli

Maltempo - la NEVE ammanta di bianco la Sicilia più genuina tra Catania - Ragusa e Siracusa : Iblei sommersi. Allarme “Uragano” nella notte [GALLERY] : 1/41 Buccheri ...

Un altro incendio nella Terra dei Fuochi : capannone in fiamme a Casoria - è Allarme bomba ambientale : allarme inquinamento a Casoria per un vasto incendio sviluppatosi poco prima delle 7 sulla strada statale Sannitica. Il rogo sta distruggendo un capannone industriale alla periferia di...

Milano - torna l’incubo legionella : mamme in Allarme in alcune scuole : torna l’incubo legionella a Milano: la presenza del batterio è stata individuata nelle tubature di un condominio di Milano 2. La legionella, che la scorsa estate ha fatto registrare a Bresso – alle porte del capoluogo lombardo – 52 casi con 5 morti, è stata rilevata durante alcuni controlli per la qualità dell’acqua distribuita nel fabbricato. L’annuncio dell’amministratore che informava gli abitanti della ...

Allarme salmonella - ritirato latte di riso per bimbi/ La marca e i lotti vietati : ecco tutti i dati : Scoppia nuovamente l'Allarme salmonella con lotti di latte di riso per bimbi ritirati dal mercato. La Modilac è una ditta francese che produce in Spagna.

Ora è Allarme eroina a Milano : ?giovani fumano nella metropolitana affollata : fumano eroina come se niente fosse, come se non si trovassero sul vagone affollato della metropolitana di Milano. Una coppia di giovani è stata sorpresa mentre si stava drogando alle otto di sera mentre i pensolari salivano e scendevano dal vagone della linea 3. Il video, che è stato pubblicato questa mattina dall'edizione online del Corriere della Sera, rilancia l'allarme eroina nella metropoli lombarda (guarda il video).La polizia ha ...

Al Tribunale di Roma è scattato l'Allarme legionella : Roma, 12 gen., askanews, - E' scattato l'allarme legionella al Tribunale di Roma. Con una lettera inviata dal presidente Francesco Monastero a tutti gli uffici giudiziari ed alle rappresentanze ...

Maltempo - Italia sottosopra : il Sud nella morsa delle bufere di neve - al Nord cresce l’Allarme siccità : Mentre il Sud è bloccato dalle bufere di neve al Nord cresce l’allarme siccità con il livello del Po sotto di 3,5 metri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti al Ponte della Becca (Pavia) sullo stato del più grande fiume Italiano che è rappresentativo dell’anomalie climatiche con una Italia alla rovescia e spaccata in due. Al Nord praticamente non piove e non nevica dall’inizio ...

68enne trovato morto nella sua abitazione dopo l'Allarme dei vicini : Teramo - Il corpo senza vita di Luigi Roberto Biagiotti, 68 anni di Silvi, è stato ritrovato ieri sera nella sua abitazione. L’uomo era scomparso da giorni (29 dicembre), suscitando la preoccupazione dei vicini che nelle scorse ore hanno dato l’allarme a carabinieri e 118. Una squadra dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi si è occupata di aprire la porta del suo appartamento, dove militari e sanitari non hanno potuto fare altro ...

"Antonella Napoli fermata in Sudan da presunti poliziotti". Amnesty lancia Allarme per la giornalista e blogger Huffpost : Antonella Napoli, fondatrice e presidente dell'associazione "Italians for Darfur Onlus", membro del consiglio di presidenza di "Articolo 21", da molti anni blogger di Huffpost, attualmente in Sudan per seguire le proteste in corso nel Paese, sarebbe stata fermata a Khartoum da presunti poliziotti. Riccardo Noury, portavoce della sezione italiana di Amnesty International, ha lanciato l'allarme in un tweet: "La giornalista Antonella Napoli fermata ...