Airbnb | per donne guadagno 10 mld 2018

Airbnb - 10 trucchi per valorizzare la vostra casa (per metterla in affitto) : Giocate con gli specchiScegliete qualche icona di designLibri e rivisteStampe e quadriPiante e fioriRifornite la dispensaProgettate la luce......e valorizzate quella naturaleCurate gli esterniValorizzate la strutturacasa dolce casa. Che sia un nido accogliente per voi che ci abitate o che debba diventare il buen retiro per dei viaggiatori che hanno trovato il vostro annuncio su Airbnb, una casa deve aver personalità, deve risultare attraente, ...

Brutta botta per Airbnb : dovrà riscuotere la cedolare secca : Roma, 18 feb., askanews, - Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Airbnb sugli affitti brevi e il portale ora dovrà riscuotere la cedolare secca. Lo afferma la Federalberghi, sottolineando che '...

Il comune di Parigi ha chiesto a Airbnb 12 - 5 milioni di euro di risarcimento per aver violato le regole sugli affitti della città : Il comune di Parigi ha chiesto alla società Airbnb 12,5 milioni di euro come risarcimento per aver violato le regole sugli affitti della città. Lo ha annunciato il sindaco Anne Hidalgo in un’intervista al settimanale Journal du Dimanche, sostenendo che Airbnb avrebbe pubblicato

Un'estate tutta spesata per rianimare il paese di Grottole : l'iniziativa di Airbnb : L'obiettivo è assolutamente dichiarato: ridare nuova linfa vitale al borgo di Grottole, arroccato su una collina nei pressi di Matera e afflitto negli anni da un progressivo spopolamento. E così, nel tentativo di arginare un problema che oggi vede quasi 600 case disabitate a fronte di una popolazione di circa 300 persone, l'associazione no profit Wonder Grottole ha deciso di adottare una strategia alquanto insolita: coinvolgere il popolare ...

