' A tu per tu' con Morgan | Syria e Mariella Nava

Foggia pronta per il Medimex : Renzo Arbore e Bryan Ferry in Piazza Cavour - un concerto unico con i grandi del Jazz italiano : Il Medimex raddoppia in Puglia e annuncia da Berlino, nell’ambito della ITB Berlin, principale fiera europea del turismo, i primi

Tav - Conte : forti dubbi su convenienza dell’opera - escludo crisi di governo : «Non sono convinto che la Torino Lione sia un progetto di cui l’Italia ha bisogno» ha detto il premier Conte durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Se il cantiere fosse oggi mi batterei contro»ha aggiunto, spiegando che le posizioni di M5s e Lega sull’opera «restano contrapposti» e che ora «l’unica via è condividere i dubbi con Francia e Ue» ...

Ragazzo si uccide gettandosi dal balcone : i genitori aveva scoperto che fumava spinelli : Il bilancino di precisione e un grinder, ovvero un attrezzo usato per tagliare la marijuana, trovati in un cassetto, la scoperta che il figlio fuma le 'cannè e i toni che ben presto si scaldano. Una ...

Biglietti in prevendita per i concerti dei Marlene Kuntz nel 2019 - in tour per i 20 anni di Ho ucciso paranoia : Sono ufficiali i concerti dei Marlene Kuntz nel 2019 con Biglietti in prevendita a cominciare da venerdì 8 marzo. Gli spettacoli sono in programma a cominciare dalla prossima estate e che prenderà il nome di 30 : 20 : 10 MK² per festeggiare i 20 anni di Ho ucciso paranoia, pubblicato nel 1999. I numeri del titolo della tournée indicano gli anni di carriera della band (30), quelli dalla pubblicazione di Ho ucciso paranoia (20) e il numero di ...

La NASA cattura le “prime” immagini del ‘boom sonico’ : le onde supersoniche che si scontrano in volo [GALLERY] : 1/5 NASA X-59 QueSST: Supersonic planes break the speed of sound (Image: NASA) ...

Serie B perugia - Nesta : «Non voglio vedere passi indietro con il Verona» : Perugia - Pronto per ospitare il Verona di Fabio Grosso , il Perugia cerca l'opportunità di agganciare il Lecce a quota 41 punti in classifica: "Mi aspetto domani una prestazione che ci faccia ...

Judo - Grand Prix Marrakech 2019 : 16 azzurri volano in Marocco per il secondo Grand Prix della stagione : Il cammino di qualificazione olimpica a Tokyo 2020 continua per il circuito maggiore di Judo con il secondo Grand Prix della stagione, in programma da venerdì 8 a domenica 10 marzo a Marrakech, in Marocco. 443 Judoka provenienti da 67 Paesi di cinque continenti si sfideranno sul tatami marocchino per andare a caccia di punti pesanti (350 per i vincitori) da accumulare nel ranking internazionale di qualificazione ai Giochi ...

