Solo a febbraio più di 76mila migranti sono entrati illegalmente negli Stati Uniti

Ecco perché Febbraio ha Solo 28 giorni (o 29 - negli anni bisestili) : Febbraio 2019 si conclude oggi, giorno 28. Ma come mai è un mese così corto, l’unico ad avere appena 28 giorni (o 29 negli anni bisestili)? Si tratta di un’anomalia che ha origini antichissime. Infatti la quasi totalità dei Paesi del mondo adotta il Calendario Gregoriano, una riforma del calendario giuliano promulgato da Giulio Cesare nel 46 a.C. che a sua volta derivava dagli antichi calendari romani. Prima della riforma di Giulio ...

NoiPa - non Solo il conguaglio di febbraio : presentata l'app ufficiale per gli smartphone : Dopo il conguaglio fiscale nel mese di febbraio, da alcuni giorni, è stato presentato un nuovo strumento rivolto alla PA. Sul portale NoiPa è stata infatti ufficializzata l'applicazione, un sistema ideato per permettere ai dipendenti della Pubblica Amministrazione di controllare il cedolino e lo stipendio direttamente online, dal proprio dispositivo mobile. NoiPa ha svolto il ricalcolo delle ritenute Irpef proprio a febbraio: questo il motivo ...

Kena Power DS torna fino al 28 febbraio ma Solo presso alcuni punti vendita : Da oggi e fino al 28 febbraio torna Kena Power DS, che però può essere attivata solamente presso alcuni punti vendita abilitati. L'articolo Kena Power DS torna fino al 28 febbraio ma solo presso alcuni punti vendita proviene da TuttoAndroid.

La gamma Huawei Mate 20 (ma non Solo) a partire da 5 euro al mese con TIM - dal 18 febbraio : A partire da lunedì sarà possibile acquistare gli smartphone della gamma Huawei Mate 20, e molti altri smartphone, a partire da 5 euro con TIM. L'articolo La gamma Huawei Mate 20 (ma non solo) a partire da 5 euro al mese con TIM, dal 18 febbraio proviene da TuttoAndroid.

Fernando Alonso e la romantica sorpresa a Linda Morselli : “non può essere importante Solo il 14 febbraio mi aveva detto - ma poi…” [VIDEO] : Fernando Alonso romanticone: la speciale sorpresa per la sua Linda Morselli nel giorno di San Valentino Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Fernando Alonso e Linda Morselli. L’ex pilota di F1, fresco vincitore della 24 ore di Daytona, ha portato in una località calda e marina la sua dolce metà per una vacanza romantica e rilassante. La bellissima modella italiana ha nei giorni scorsi pubblicato delle Storie Instagram ...

Ritornano i Red Price con il volantino MediaWorld del 14 febbraio : bene Huawei P Smart e non Solo : Ritorna aggressivo il volantino MediaWorld da oggi 14 febbraio, in occasione di San Valentino, con durata delle promozioni estesa fino a mercoledì prossimo salvo esaurimento scorte. In particolare, dopo alcune proposte apparse esclusivamente online ad inizio settimana, di cui vi ho dato prontamente notizia con un articolo apposito, tocca concentrarsi su alcune offerte che potrete sfruttare anche presso i vari punti vendita della nota catena. A ...

The Good Doctor 2 / Anticipazioni 10 febbraio 2019 : '36 ore' e 'Solo per te' : The Good Doctor 2 torna in onda in prima tv su Rai Due con gli episodi 3 e 4 dal titolo rispettivamente '36 ore' e 'Solo per te'.

Sanremo 2019 - gli ascolti della quarta serata 8 febbraio : 46 - 1% - il boom dello scorso anno è Solo un ricordo : Sanremo, gli ascolti della quarta serata dell'8 febbraio 2019. 9.552.000 di spettatori per uno share del 46,1 % per la serata dei duetti dei 24 artisti in gara con i big. L'anno...

Programmi TV di stasera - sabato 9 febbraio 2019. Sanremo e non Solo : Kubo e la spada magica Rai1, ore 20.45: 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo - Serata Finale Ultimo appuntamento in compagnia di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Nel corso della serata i 24 Campioni ripropongono il loro brano in versione originale e a decidere è un mix tra televoto (50%), sala stampa (30%) ed esperti (20%). I primi tre classificati andranno al giudizio finale per la proclamazione del vincitore. Tra ...

Metal Gear Solid HD Collection e Metro Last Light Redux sono Solo alcuni dei nuovi titoli PlayStation Now di febbraio : PlayStation Now (il servizio di streaming per PS4 e PC) continua ad aggiornarsi con nuovi titoli, Sony ha pubblicato la lista delle new entry di febbraio. Tra le novità più succulente segnaliamo Metal Gear Solid HD Collection (PS3), Metro Last Light Redux (PS4) e Pillars of Eternity (PS4), di seguito potete trovare la lista completa:Il servizio PlayStation Now conta ora più di 750 titoli, di cui 250 relativi a PS4. Sony ha inoltre pubblicato la ...

Programmi TV di stasera - venerdì 8 febbraio 2019. Sanremo e non Solo : A Star is Born Rai1, ore 20.45: 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo - Quarta Serata Quarto appuntamento in compagnia di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Nel corso della serata, dedicata ai duetti, si esibiscono tutti i 24 artisti in gara sulle note della propria canzone in versione rivisitata e/o con diverso arrangiamento musicale, ognuno insieme ad un artista ospite. Super ospite Luciano Ligabue. Non solo ...

Programmi TV di stasera - giovedì 7 febbraio 2019. Sanremo e non Solo : Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, Joe Bastianich, Bruno Barbieri Rai1, ore 20.45: 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo - Terza Serata Terza serata in compagnia di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. stasera cantano i restanti 12 dei 24 artisti in gara. Le loro canzoni verranno giudicate attraverso un sistema di votazione misto: televoto con peso percentuale del 40%, giuria Demoscopica 30% e giuria della Sala ...

San Nilo Grottaferrata (basket - C Gold/m) - Brenda : «Non ci accontentiamo - siamo Solo a febbraio» : Roma – Non conosce soste l’incredibile corsa del San Nilo Grottaferrata basket nella serie C Gold maschile. La formazione dei tecnici Stefano Busti e Matteo Apa ha vinto la sedicesima partita (su diciotto) del suo campionato sul difficilissimo campo del San Paolo Ostiense, piegato per 55-53 al termine di una gara molto tirata come conferma anche il capitano criptense Daniele Brenda. «E’ stato un match molto spigoloso, molto fisico. Se dal ...