L’Amica Geniale 2 | Un’Amicizia in Crisi ed un Matrimonio Sbagliato!

Nel cast de L’Amica Geniale 2 confermate Margherita Mazzucco e Gaia Girace - e Ludovica Nasti? : Tutto è pronto per l'inizio dei lavori de L'Amica Geniale 2. Dopo il successo della prima stagione, la co-produzione Rai e HBO presto tornerà sul set campano per mettere insieme gli otto, nuovi, episodi che comporranno il secondo capitolo in cui le protagoniste saranno ancora le confermatissime Margherita Mazzucco e Gaia Girace rispettivamente Elena e Lila. Le due protagoniste che hanno conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, ...

Margherita Mazzucco : età e vita privata di Elena de L’Amica geniale. Chi é : Margherita Mazzucco: età e vita privata di Elena de L’amica geniale. Chi é Chi è Margherita Mazzucco e vita privata Margherita Mazzucco è l’attrice che ha interpretato Elena Greco da adolescente ne L’amica geniale. La fiction tratta dal primo volume della quadrilogia di Elena Ferrante ha riscosso un successo strepitoso. L’ amica geniale ha conquistato più di 7 milioni di spettatori e già prevede un seguito. La serie racconta l’amicizia tra ...

«L’Amica Geniale» : al via le riprese di «Storia del nuovo cognome» : L'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeMerito anche della serie tv, osannata dalla critica e premiata dagli ascolti, i quattro romanzi della tetralogia de L’Amica Geniale occupano saldamente i primi posti della classifica dei libri più venduti da almeno cinque mesi a questa parte. I ...

L’Amica Geniale 2 al via le riprese nei rioni di Napoli ma i commercianti sono sul piede di guerra : L'Amica Geniale 2 presto prenderà forma e questo significa che i personaggi e gli attori torneranno sul set per mettere insieme i nuovi episodi che andranno in onda il prossimo autunno ma qualcosa non quadra, almeno non negli abitanti dei quartieri interessati di Napoli. Uno dei difetti, se così possiamo chiamarli, della prima stagione erano proprio legati al fatto che alcune scene, soprattutto quando Lila e Lenù erano ancora bambine, sono ...

Da Alba ad Alice Rohrwacher - alla regia della seconda stagione de L’Amica Geniale non solo Saverio Costanzo : La notizia non è stata confermata ufficialmente da Wildside, che produce la serie, ma la fonte è più che attendibile: alla regia della seconda stagione de L'amica Geniale ci sarà anche Alice Rohrwacher e non solo Saverio Costanzo. Il regista delle prime quattro puntate ispirate all'omonimo romanzo di Elena Ferrante sarà affiancato dalla Rohrwacher alla regia di Storia del Nuovo Cognome, la seconda stagione della saga di Lila e Lenù che ...

Elena Ferrante - L’Amica Geniale che ascolta Claudio Baglioni : Da "La vita è adesso" a "Una favola blu", passando per altri brani più o meno famosi di Claudio Baglioni: viaggio dentro le canzoni del direttore artistico del Festival di Sanremo che hanno ispirato Elena Ferrante, l'autrice della saga best seller "L'amica geniale", serie tv di Saverio Costanzo.Continua a leggere

Nuovi casting per comparse de L’Amica Geniale 2 a Napoli a febbraio - dove e come partecipare : Dopo una prima tornata di selezioni, arrivano Nuovi casting per comparse de L'Amica Geniale 2 a Napoli a febbraio, stavolta ospitati dal parco giochi Edenlandia. La serie diretta da Saverio Costanzo, coprodotta da Rai Fiction, HBO e TIM Vision, torna con una seconda stagione che sarà l'adattamento del secondo capitolo della tetralogia di Elena Ferrante, Storia del nuovo cognome. La serie cambierà dunque nome, prendendo il titolo del romanzo ...

I casting de L’Amica Geniale 2 iniziano all’Auchan di Giugliano : in migliaia in fila per avere un posto nella serie : I primi casting de L'Amica Geniale 2 hanno preso il via oggi e si terranno anche domani dall'Auchan di Giugliano. L'annuncio si è diffuso nei giorni scorsi sui siti e sui social e tanto è bastato a creare scompiglio nel centro commerciale dove si sono recati in migliaia per prendere parte alla serie tv come comparsa. La produzione è a caccia di comparse dai 6 ai 12 anni e dai 18 ai 65 anni, senza tatuaggi e piercing e che siano disposte a ...

Casting per comparse per la seconda stagione de L’Amica Geniale a Napoli - come candidarsi per Storia del Nuovo Cognome : Al via i Casting per comparse per la seconda stagione de L'Amica Geniale a Napoli: la serie diretta da Saverio Costanzo, coproduzione internazionale di Rai Fiction con HBO e Timvision, prosegue con l'adattamento del secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, che sta per entrare in produzione. Si intitolerà Storia del Nuovo Cognome, come il romanzo omonimo, la seconda stagione della saga di Lila e Lenù, le due protagoniste che ...

Le migliori serie tv del 2018 da recuperare - da Sabrina e L’Amica Geniale a Killing Eve e American Crime Story : L'anno sta volgendo al termine ed è ora di stabilire quali sono le migliori serie tv del 2018 da recuperare. Da prodotti sorprendenti come l'italiana L'Amica Geniale e Killing Eve (con protagonista Sandra Oh, ex volto di Grey's Anatomy), al reboot vincente di Sabrina e la seconda stagione della serie antologica American Crime Story, che ha fatto incetta di premi. Killing Eve Uno degli show rivelazione dell'anno è senz'altro Killing Eve. ...

Da L’Amica Geniale a La Vita Promessa e L’Allieva 2 : la Rai chiude il 2018 con un boom di ascolti - ecco i dettagli : I dati arrivano direttamente dalla Rai e premiano il capolavoro di questa stagione televisiva ovvero L'Amica Geniale. Non osiamo guardarci indietro e cercare qualcosa di migliore o che abbia raccolto gli stessi spettatori del fenomeno televisivo firmato da Savero Costanzo, ma quello che è certo è che la Rai ha divulgato una sorta di classifica tenendo conto della media di spettatori delle sue fiction/serie in prima serata e le sorprese non sono ...