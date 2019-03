La console senza lettore di Microsoft è realtà? Xbox One S All-Digital Edition sarebbe

eurogamer

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Potrebbe caratterizzare un futuro non così prossimo con il lancio di unadi nuova generazione pensata per lo streaming e per ile che ha il nome in codice diLockhart ma sembrerebbe che unaottico debutterà anche nella generazione attuale.A fine 2018 ne avevamo già parlato e ora il rumor torna in auge anche con una possibile finestra di lancio:starebbe per lanciare unaOnedenominataOne S All-. Il rumor in questo caso arriva da delle fonti vicine a Windows Central.Lanome in codice Maverick dovrebbe essere disponibile per i pre-order a partire da metà aprile con un lancio, pressoché globale, teoricamente previsto per maggio.Leggi altro...

