Gli smartphone più attesi del 2019

La funzione Smart Compose di Gmail è ora disponibile su tutti Gli smartphone Android : La funzione di Smaert Compose di Gmail, finora esclusiva per i Pixel 3, è ora disponibile per tutti gli utenti Android.

Per fare uno smartphone ci voGliono 40 elementi della Tavola Periodica : Nel 1869 comparve la prima Tavola Periodica. A inventarla e presentarla fu Dmitrij Ivanoviè Mendeleev che, al tempo, non poteva certamente immaginare quanto sarebbero stati fondamentali questi elementi per il progresso tecnologico dell'uomo. Per produrre uno smartphone, ad esempio, ce ne vogliono all'incirca quaranta. Dal Carbonio (C) all'Idrogeno (H), dal Germanio (Ge) al Silicio (Si). Ma non tutti godono di buona salute. ...

Smartphone 300 euro : i miGliori da comprare : Scegliere quale Smartphone comprare con 300 euro può non risultare facilissimo, in quanto su questa fascia di prezzo si inizia ad avere una vastissima gamma di prodotti, fino ad avere addirittura l’imbarazzo della scelta. Infatti leggi di più...

Smartphone 200 euro : i miGliori da comprare : Quando si è in cerca di uno Smartphone che riesca ad offrire una buona esperienza utente e che allo stesso tempo sia economico, la categoria degli Smartphone a 200 euro può essere quella più adatta. leggi di più...

Corning lavora per ottenere un Gorilla Glass adatto aGli smartphone pieghevoli : Gli smartphone del futuro potranno essere ripiegati, e di conseguenza i produttori dei componenti devono tenere il passo: Corning non può fare eccezione

Sarà l'anno deGli smartphone super zoom. Attenti ai 'x' - possono ingannare : Oggi, con le ottiche intercambiabili e la versatilità che c'è nel mondo della fotografia, i 'x' di zoom sono un indicatore finto. Basta pensare che un '18-55 mm' e un '70-200 mm' sono entrambi 3x di ...

Gimbal per smartphone : i miGliori da comprare : Che siate dei professionisti o che vogliate solamente fare delle buone riprese, non importa, i Gimbal sono stabilizzatori in grado di debellare completamente i tremolii del vostro smartphone. Questi dispositivi nascono proprio nel mondo del leggi di più...

Recensione Samsung Galaxy S10+ : il miGlior smartphone in commercio quasi in tutto : Ecco Samsung Galaxy S10+ in tutto il suo splendore, vi raccontiamo tutto ciò che c'è da sapere (anche le cose meno belle) nella Recensione completa

Pioggia di novità per Gli smartphone Xiaomi - le funzioni per MIUI 10 e 11 in arrivo : Mai annoiati con uno smartphone Xiaomi, questo è certo. L'esperienza software garantita con l'interfaccia personalizzata MIUI 10 sarà presto arricchita di nuove funzionalità e anche la prossima versione del firmware MIUI 11 lascia ben sperare. Non si tratta di supposizione ma di una riflessione scaturita dalle ultime dichiarazioni del produttore. Direttamente sul forum di supporto Xiaomi appunto, si fa riferimento alle nuove funzionalità che ...

Ecco come saranno le cover per Gli smartphone pieghevoli : (Foto: Spigen) Uno dei problemi degli smartphone con schermo pieghevole che tra qualche anno puntano a conquistare il cuore del grande pubblico è il fatto che si tratta di dispositivi intrinsecamente più fragili delle loro controparti classiche. Parti in movimento e schermi difficili da proteggere li rendono potenzialmente un incubo per non smania dalla voglia di distruggere un dispositivo da 2000 euro con un urto di troppo, motivo per cui le ...

Classifica smartphone 2019 : miGliori e peggiori valori Sar. Test radiazioni : Classifica smartphone 2019: migliori e peggiori valori Sar. Test radiazioni valori Sar smartphone 2019 La Classifica smartphone 2019 emersa negli ultimi giorni riguarda i migliori e i peggiori modelli in quanto a radiazioni emesse. Insomma, i dispositivi che andremo a citare non sono Classificati in ordini di specifiche tecniche o valore estetico. Bensì in un ordine che rispetta i valori Sar (Specific Absorption Rate), ovvero l’indice che ...

Da MediaWorld "La tecnologia è donna" : ecco Gli smartphone in offerta fino all'8 marzo : Da MediaWorld "La tecnologia è donna": tante offerte fino all'8 marzo valide online e in negozio. Curiosi di scoprire gli smartphone Android in offerta?

Ancora un’innovazione per Gli smartphone Huawei con fotocamere per selfie a scorrimento? : Gli smartphone Huawei, per ogni segmento di mercato, si stanno dimostrando pionieri di nuove tecnologie. Un esempio su tutti è di certo rappresentato dal device pieghevole Huawei Mate X ma le novità per il brand non finiscono qui, visto che sembrerebbe essere proprio in progettazione un device con le fotocamere anteriori pronte a comparire e a scomparire all'occorrenza. Quali dettagli sono già noti? Come segnalato dal sito LetsGoDigital e ...

Visori VR smartphone - i miGliori in vendita su Amazon :