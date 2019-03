Formula 1 | inizio stagione il 17 marzo in Australia | 5 gare in chiaro su TV8

Blastingnews

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Nel weekend comincerà la nuovadel Motomondiale. La1, invece, tornerà ad accendere i motori nel fine settimana successivo. Tutto è pronto per la 70ª edizione del campionato mondiale, che scatterà da Melbourne il 17con il Gran Premio d’. Si terminerà l’1 dicembre ad Abu Dhabi. Era dal 1963 che una gara non veniva disputata nel corso dell’ultimo mese dell’anno. Il calendario di F1 proporrà in totale 21, tra le quali non mancherà il Gran Premio d’Italia a Monza. Consueto l’appuntamento a settembre sul circuito brianzolo, dove l’ultimo successo della Ferrari risale al 2010, quando ad imporsi fu Fernando Alonso. Negli ultimi 5 anni ha sempre vinto la Mercedes, con 4 vittorie di Lewis Hamilton, che vanta il record di maggiori successi (5) insieme a Michael Schumacher, e 1 vittoria di Nico Rosberg. Ledi1 verranno trasmesse in diretta tv su ...

TuttoMotoriWeb : #Alonso: '#Ferrari favorita all'inizio della stagione' - MassimoCosta6 : RT @lore_colombo12: Ottimo inizio per Lorenzo che ha concluso il 1° turno del mattino al 3° posto assoluto @mpmotorsport_ @MagnyCoursTrack… - lore_colombo12 : Ottimo inizio per Lorenzo che ha concluso il 1° turno del mattino al 3° posto assoluto @mpmotorsport_… -