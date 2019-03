Bologna | l’iniziativa dei tifosi | comprano un biglietto aereo per Saputo

calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Ilsta disputando una stagione molto difficile, i rossoblu al momento sarebbero retrocessioni nel campionato di Serie B. L’arrivo in panchina di Sinisa Mihajlovic ha portato un cambio di passo per quanto riguarda la prestazione ma i risultati continuano a non essere all’altezza, in particolar modo pesantissima per la corsa salvezza può risultare la sconfitta nello scontro diretto contro l’Udinese. Curiosa iniziativa deidelche chiedono l’intervento di Joey, su un forum è stata fatta una colletta: “Gent.mo Presidente, il nostro desiderio, in momenti così complicati per ilF.C. è che lei sia presente a Casteldebole e ovunque serva rappresentare e curare gli interessi del BFC e dia seguito, almeno con la sua presenza fisica a quanto detto dopo la vergognosa sconfitta interna con il Frosinone. “Farò tutto il ...

