Ammonizione Sergio Ramos | strategia mal calcolata | tracollo Real

Due turni di stop a Sergio Ramos per l’Ammonizione contro l’Ajax : Il comitato disciplinare dell‘UEFA ha stabilito due giornate di stop per il capitano del Real Madrid Sergio Ramos per essersi fatto ammonire di proposito nei minuti finali del match d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Ajax. Ramos salterà dunque non solo il ritorno contro l’Ajax al Bernabeu, in programma martedì 5 marzo, ma anche l’eventuale andata dei quarti di finale qualora il Real riuscisse a qualificarsi. Ad ...

Cosa rischia Sergio Ramos per l'Ammonizione cercata contro l'Ajax : Sergio Ramos rischia un turno in più di squalifica per l'ammonizione 'sospetta' rimediata all'89mo nella partita di Champions contro l'Ajax. Il 32enne difensore spagnolo, con la qualificazione ipotecata per il vantaggio di 2-1 all'Amsterdam Arena, ha scalciato l'attaccante dei lancieri Kasper Dolberg andando dritto sull'uomo, apparentemente per rimediare l'ammonizione che lo farà squalificare per la gara di ritorno (era diffidato), ...

