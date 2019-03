Seconda tappa Tirreno Adriatico 2019 | percorso e altimetria Camaiore-Pomarance

UAE Tour : vento e ventagli nella Seconda tappa - poi Gaviria respinge Viviani : Dopo la cronosquadre d’apertura di ieri l’UAE Tour è continuato oggi con la seconda tappa, la prima in linea. Era una frazione disegnata per i velocisti, circa 180 km interamente pianeggianti per una sfida ad altissima velocità tra i tanti campioni degli sprint presenti. La corsa è stata però contrassegnata dal vento laterale nelle fasi centrali. Il gruppo si è spezzato in più ventagli per poi ricongiungersi più avanti. Nel finale Fernando ...

Tour du Haut-Var - Giulio Ciccone strepitoso : vinta la Seconda tappa - battuti Pinot e Bardet sull’arrivo in salita : Giulio Ciccone ha fatto saltare il banco nella seconda tappa del Tour du Haut-Var e ha conquistato un meraviglioso successo imponendosi sull’arrivo in salita di Mons. L’abruzzese ha vinto una volata ristretta sconfiggendo i fuoriclasse francesi Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) e Romain Bardet (Ag2r La Mondiale). Il 24enne della Trek-Segafredo si conferma ai massimi livelli internazionali e, dopo il terzo posto di ieri in questa breve ...

Volta ao Algarve 2019 – Pogacar si prende la Seconda tappa - Fabio Aru non brilla in Portogallo : Tadej Pogacar trionfa nella seconda tappa della Volta ao Algarve 2019, lo sloveno alla sua prima vittoria da professionista Dopo la vittoria di Fabio Jakobsen nella prima tappa della Volta ao Algarve 2019, la seconda frazione della competizione portoghese va a Tadej Pogacar. Il ciclista sloveno, partito con la carovana di corridori da Almodovar ed arrivato dopo 187,4 chilometri sulla salita dell’Alto de Foia, si è piazzato davanti a ...

Vuelta Andalucia - la Seconda tappa si tinge di azzurro : Matteo Trentin in volata è primo al traguardo : Matteo Trentin si è aggiudicato la seconda tappa della Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol Dopo la vittoria di Tim Wellens nella prima tappa della Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol, la seconda frazione della competizione spagnola va a Matteo Trentin. Il ciclista italiano, partito con la carovana di corridori da Siviglia ed arrivato dopo 216,5 chilometri a Torredonjimeno, si è piazzato davanti a tutti in volata. Al campione ...

Il 60° anniversario della Lega Nazionale Dilettanti - ecco la Seconda tappa : La seconda tappa del tour ideato per celebrare per il 60° anniversario della Lega Nazionale Dilettanti si svolgerà a Silvi Marina, parteciperaano il presidente LND Cosimo Sibilia e quello del CR Abruzzo Daniele Ortolano, a fare da cornice all’evento sarà il Centro di Formazione LND “Ughetto Di Febo”. Nel mattino spazio anche al workshop “calcio Dilettanti e Media”, organizzato da USSI in collaborazione con ...

Tour of Oman – La Seconda tappa ad Alexey Lutsenko : il campione in carica in solitaria sul traguardo : La seconda tappa del Tour Of Oman 2019 va ad Alexey Lutsenko, dopo la vittoria di ieri di Alexander Kristoff La seconda tappa del Tour of Oman 2019, che da Royal Cavalry Oman è giunta ad Al Bustan dopo 156.5 km, è stata vinta da Alexey Lutsenko. Il ciclista kazako è giunto sul traguardo in solitaria lasciandosi dietro gli avversari. Il corridore dell’Astana, leader di classifica nella scorsa edizione della corsa, ha ...

Ciclismo - Tour de la Provence 2019 : Prades si impone nella Seconda tappa. Izagirre nuovo leader - indietro Ganna : Lo spagnolo Eduard Prades ha ottenuto il successo nella seconda tappa del Tour de la Provence 2019. Il corridore della Movistar si è imposto in volata nel gruppo di una decina di atleti che ha superato le difficoltà di giornata, nonostante i tanti attacchi di una giornata decisamente attiva da questo punto di vista. In seconda posizione troviamo il francese Tony Gallopin (AG2R La Mondiale), molto presente nella parte finale della stage. Il nuovo ...

Tour Colombia 2019 : nella Seconda tappa si impone Sebastian Molano - battuto Alaphilippe : Sono ancora i padroni di casa ad esultare nella terza tappa del Tour Colombia 2019: nella frazione partita e giunta in quel di Llanogrande dopo 167,6 chilometri trionfa in volata Sebastian Molano. Resta in maglia di leader della classifica generale Rigoberto Uran (EF Education First Pro Cycling Team). Prima vittoria nel circuito World Tour per il 24enne velocista Colombiano, in maglia UAE Emirates: nello sprint ristretto Molano riesce a ...