Reggio Emilia | una città che danza

Reggio Emilia - botte e minacce a moglie e figlio per anni : “Femminicidi? Vittime lo meritano” : All’uomo, un 42enne della provincia di Reggio Emilia, vengono attribuiti maltrattamenti già dal 2008, con violenze, umiliazioni, offese, minacce, anche dopo la separazione dalla compagna avvenuta nel 2015. È stato ora denunciato dai carabinieri di Cadelbosco Sopra: non potrà avvicinarsi alla ex e al figlio.Continua a leggere

Giro di prostituzione in Laguna. Lizi Wang rintracciata a Reggio Emilia : Secondo l’accusa una cinese di 52 anni gestiva un Giro di prostituzione con prestazioni sessuali che potevano arrivare anche a

Lutto a Reggio Emilia - malore dopo una partita di basket con gli amici : Alex muore a 19 anni : Alex Mornini è morto a 19 anni per un improvviso malore lasciando nel Lutto tutta Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. Aveva giocato a basket con gli amici ma quando è tornato a casa è svenuto e non ha mai ripreso i sensi. A scoprirlo esanime nella sua cameretta la madre, che ha allertato i soccorsi.Continua a leggere

Reggio Emilia : bimbo si fa dei selfie col telefono appena rubato dal padre e lo fa denunciare : Si è fatto qualche selfie, un gesto innocente per un bambino che aveva trovato e voluto provare il “nuovo” smartphone del suo papà. Quel cellulare però suo padre lo aveva appena rubato: così la foto scattata dal bambino è servita ai Carabinieri di Reggio Emilia per denunciare l’uomo per furto aggravato.Continua a leggere

Reggio Emilia - indagati 18 dirigenti Bufera sul Comune patria di Delrio : Un terremoto sta scuotendo da giorni Reggio Emilia, la patria dell’ex ministro, ex sottosegretario di Stato ed ex sindaco Pd Graziano Delrio. Sono indagati 18 dirigenti del Comune, chi per falso ideologico, chi per abuso d’ufficio Segui su affaritaliani.it

Reggio Emilia - 18 dirigenti indagati per “violazioni nell’assegnazione di incarichi esterni”. C’è la moglie del sindaco Pd : Diciotto dirigenti del Comune di Reggio Emilia, in servizio nel 2013, indagati dalla Procura della Repubblica per i reati di falso ideologico e abuso d’ufficio. Tra gli altri la moglie dell’attuale sindaco Pd Luca Vecchi, Maria Sergio, dirigente all’urbanistica di allora, quando a vestire la fascia tricolore era l’attuale capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio. La materia del contendere è il regolamento comunale per l’assegnazione ...

Comune Reggio Emilia - 18 dirigenti indagati. Incarichi senza gara sotto la lente : Anche il ministero dell'Economia aveva fatto rilievi sul Comune di Reggio, scelto a campione insieme ad altre città, rilevando alcuni aspetti non del tutto regolari all'assegnazione degli Incarichi . ...

Reggio Emilia : bambino di due anni e mezzo escluso dall’asilo perché diabetico : Un asilo statale ha escluso un bambino di due anni e mezzo perché diabetico e quindi, per le educatrici, difficile da gestire. Il piccolo è stato iscritto in un asilo parrocchiale.Continua a leggere

Bimbo diabetico a Reggio Emilia - l'asilo pubblico non lo vuole : «Si tratta di un fatto discriminatorio gravissimo e inaccettabile, che avviene nella provincia degli asili più belli del mondo, di Reggio Children, del Reggio Approach» -ha commentato Rita Lidia ...

Reggio Emilia : Delrio - solidarietà a segretario Pd e sindaco Luzzara : Roma, 20 feb. (AdnKronos) - "Esprimo ad Andrea Costa la mia piena solidarietà". Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio, dopo la lettera contenente minacce di morte inviata al sindaco di Luzzara e segretario provinciale del Pd di Reggio Emilia.

Ligabue presenta Start a Reggio Emilia : come partecipare all’evento di marzo : Ligabue presenta Start a Reggio Emilia, in anteprima per una selezione di fan. L'evento è atteso per il prossimo 8 marzo all’Italghisa di Reggio Emilia e sarà aperto agli addetti ai lavori e ad un numero ristretto di sostenitori del Liga, selezionati attraverso due modalità, i cui dettagli sono disponibili di seguito. L'evento esclusivo di Ligabue a Reggio Emilia è organizzato in collaborazione con Spotify e proprio tramite Spotify alcuni fan ...

Scossa di terremoto in Emilia Romagna - avvertita a Reggio Emilia : Una Scossa di terremoto si è verificata poco fa, alle ore 19.23, in Emilia Romagna. Il sisma, di magnitudo 2.4, ha avuto epicentro nei pressi di Bagnolo in Piano (RE), poco a nord di Reggio...

Reggio Emilia - ragazza scivola per 50 metri e finisce contro un albero : Reggio Emilia, 16 febbraio 2019 - Mentre camminava insieme a un amico e al proprio cane, è scivolata causa ghiaccio per circa 50 metri ed è finita contro un albero . È successo in mattinata sul ...