“Alcune notti cullano i sogni | se ti prepari a viverle” | la Juventus carica l’ambiente

(Di martedì 5 marzo 2019) Laha pubblicato un video di presentazione della gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid “Alcune, se tia viverle“. E’ questo il motto bianconero in vista della gara di ritorno degli ottavi di Champions League che lagiocherà la prossima settimana contro l’Atletico di Madrid. Assieme al classico “fino alla fine”, gli juventini stanno cercando dire l’ambiente e sopratutto lo Stadium in vista della tanto attesa gara nella quale dovranno tentare di rimontare due gol di svantaggio ai solidi spagnoli di Simeone. Ecco il video pubblicato oggi dall’account ufficiale del club torinese.“Alcune, se tia viverle.”#GETREADY TO COMEBACK pic.twitter.com/LGM3QDJB8DFC (@fc) 5 ...

